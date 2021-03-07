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У Мексиканській затоці під водою горів нафтовий трубопровід, пожежу вдалося загасити

Пожежа на поверхні океану на захід від мексиканського півострова Юкатан була ліквідована
У Мексиканській затоці ліквідували пожежу на підводному трубопроводі, що експлуатується мексиканською державною нафтовою компанією Pemex.
У Мексиканській затоці під водою горів нафтовий трубопровід, пожежу вдалося загасити Фото: reuters
Про це повідомляє Reuters.
 
Інцидент стався біля узбережжя міста Сьюдад-дель-Кармен в південно-східному штаті Кампече. За попередніми даними, причиною інциденту став витік, викликаний несправністю одного з клапанів на глибині 78 метрів.
 
 
У гасінні вогню над поверхнею води були залучені три допоміжних судна. 
 
"Пожежа на поверхні океану на захід від мексиканського півострова Юкатан була ліквідована", - йдеться у повідомленні.
 

Фото: Getty Images
 
Причиною виникнення пожежі у компанії вважають витік газу з підводного трубопроводу, що спричинив появу полум'я, зафіксованого на відео, яке стало популярним у соціальних мережах.
 
Як повідомляє компанія Pemex, гасіння пожежі тривало понад п'ять годин.
 
Пожежа почалася у підводному трубопроводі, що з'єднується з платформою Ku Maloob Zaap, повідомили раніше агенції Reuters чотири джерела.
 
Платформа Ku Maloob Zaap розташована трохи вище від південного краю Мексиканської затоки. У компанії Pemex заявили, що постраждалих унаслідок інциденту немає, а роботі труби не було завдано суттєвої шкоди.
 
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03 07 2021 13:45
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