У Мексиканській затоці під водою горів нафтовий трубопровід, пожежу вдалося загасити

Пожежа на поверхні океану на захід від мексиканського півострова Юкатан була ліквідована

У Мексиканській затоці ліквідували пожежу на підводному трубопроводі, що експлуатується мексиканською державною нафтовою компанією Pemex.

Інцидент стався біля узбережжя міста Сьюдад-дель-Кармен в південно-східному штаті Кампече. За попередніми даними, причиною інциденту став витік, викликаний несправністю одного з клапанів на глибині 78 метрів.

У гасінні вогню над поверхнею води були залучені три допоміжних судна.

"Пожежа на поверхні океану на захід від мексиканського півострова Юкатан була ліквідована", - йдеться у повідомленні.



Фото: Getty Images

Причиною виникнення пожежі у компанії вважають витік газу з підводного трубопроводу, що спричинив появу полум'я, зафіксованого на відео, яке стало популярним у соціальних мережах.

Як повідомляє компанія Pemex, гасіння пожежі тривало понад п'ять годин.

Пожежа почалася у підводному трубопроводі, що з'єднується з платформою Ku Maloob Zaap, повідомили раніше агенції Reuters чотири джерела.

Платформа Ku Maloob Zaap розташована трохи вище від південного краю Мексиканської затоки. У компанії Pemex заявили, що постраждалих унаслідок інциденту немає, а роботі труби не було завдано суттєвої шкоди.