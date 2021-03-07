ВІДЕОУ Мексиканській затоці ліквідували пожежу на підводному трубопроводі, що експлуатується мексиканською державною нафтовою компанією Pemex.
Фото: Getty ImagesПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мексиканській затоці під водою горів нафтовий трубопровід, пожежу вдалося загасити
Пожежа на поверхні океану на захід від мексиканського півострова Юкатан була ліквідована
Фото: reuters
Про це повідомляє Reuters.
Інцидент стався біля узбережжя міста Сьюдад-дель-Кармен в південно-східному штаті Кампече. За попередніми даними, причиною інциденту став витік, викликаний несправністю одного з клапанів на глибині 78 метрів.
У гасінні вогню над поверхнею води були залучені три допоміжних судна.
"Пожежа на поверхні океану на захід від мексиканського півострова Юкатан була ліквідована", - йдеться у повідомленні.
Фото: Getty Images
Причиною виникнення пожежі у компанії вважають витік газу з підводного трубопроводу, що спричинив появу полум'я, зафіксованого на відео, яке стало популярним у соціальних мережах.
Як повідомляє компанія Pemex, гасіння пожежі тривало понад п'ять годин.
Пожежа почалася у підводному трубопроводі, що з'єднується з платформою Ku Maloob Zaap, повідомили раніше агенції Reuters чотири джерела.
Платформа Ku Maloob Zaap розташована трохи вище від південного краю Мексиканської затоки. У компанії Pemex заявили, що постраждалих унаслідок інциденту немає, а роботі труби не було завдано суттєвої шкоди.
Читайте також: Канада розгорне військових для боротьби з лісовими пожежами
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 07 2021 13:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО SpaceX вивела в космос ще 88 супутників
- ВІДЕО Збірна України прибула до Рима на матч Євро-2020 проти Англії
- ВІДЕО Збірна України з футболу перемогла Швецію і вперше вийшла до 1/4 фіналу чемпіонату Європи
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном
- Епідемія грипу - звичне сезонне явище, проте у 2020 році воно протікає на тлі пандемії COVID-19
No articles