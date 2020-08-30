Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО ВІДЕО

У Мінську розпочався Марш миру й незалежності, на вулицях десятки тисяч людей

Акції відбуваються також у Могилеві, Городні, Бобруйську та низці інших міст
Близько 15:00 рух на проспекті від площі Перемоги до Жовтневох був повністю перекритий, увесь простір заповнений людьми.
У Мінську розпочався Марш миру й незалежності, на вулицях десятки тисяч людей Фото: з вільних джерел

У Мінську розпочався Марш миру й незалежності як продовження протестів проти фальсифікації виборів та свавілля силовиків, на вулиці вийшли десятки тисяч людей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють білоруська служба "Радіо Свобода", TUT.BY.

Близько 15:00 рух на проспекті від площі Перемоги до Жовтневох був повністю перекритий, увесь простір заповнений людьми. 

Декілька демонстрантів пронесли вулицями імпровізовану "труну великого таргана", скандуючи "З Днем народження!" (сьогодні день народження Александра Лукашенка - ЄП), "Це наше місто". 

Фото: Європейська правда

Фото: Європейська правда

Фото: Європейська правда

За останніми повідомленнями білоруського бюро "Радіо Свобода", близько 15 години частину протестувальників силовики заблокували на ділянці між будівлею КДБ та перехрестя з вулицею Леніна.

Повідомляють також про перші затримання на проспекті Незалежності. 

Акції відбуваються також у Могилеві, Городні, Бобруйську та низці інших міст.

Як повідомлялося раніше, сьогодні вранці, у день народження Александра Лукашенка, в центр Мінська до площі Незалежності стягнули декілька колон спецтехніки та автозаків, щоб завадити акціям протесту. 

Нагадаємо, що Путін допускає використання російських силовиків у Білорусі

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 08 2020 16:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.