У міськраді підтвердили: Кернеса справді доставили до лікарні в Німеччині

Летіти туди він не хотів

Міський голова Харкова Геннадій Кернес перебуває у лікарні в Німеччині, куди його оперативно доставили ввечері 16 вересня. Зараз він у стабільно важкому стані, але при тямі ㅡ зараження COVID-19 спричинило ускладнення старих хвороб.

Про це повідомив директор департаменту у справах інформації Харківської міськради Юрій Сидоренко це під час брифінгу 17 вересня, передає "Громадське".

За його словами, екстрений політ до Німеччини Геннадій Кернес переніс нормально. Разом з ним у лікарні перебувають його близькі.

"Проти ночі його доставили спеціалізованим медичним літаком до Німеччини у "протиковідній" капсулі, підключеного до апарату "високопотокової подачі кисню"", — повідомив Сидоренко.

Біля Харківського аеропорту, звідки вилетів Кернес вилетів спецлітаком, помітили низку машин швидкої допомоги. Однак, чи були це автівки приватних клінік, Юрій Сидоренко не зміг відповісти.

Що з Кернесом?

Напередодні, 15 вересня, у міськраді Харкова підтвердили, що мер Геннадій Кернес захворів на коронавірус. Він перебував у лікарні у стабільно важкому стані.

Попри погіршення стану, 15 вересня Кернес на своїй сторінці у Facebook наголосив: "У Харкові у мене є вся необхідна допомога, поруч сім’я, команда, я впевнений, що швидко почну одужувати".

Ввечері 16 вересня Геннадія Кернеса евакуювали бортом Bombardier Challenger 604 до Німеччини. До термінала аеропорту його доставили машини швидкої та автомобілі з номерами "0202", якими користується охорона й оточення Кернеса.

Нагадаємо, що 17 вересня в Україні 166 244 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 400 летальних, 73 913 пацієнтів одужало.