У міськраді підтвердили: Кернеса справді доставили до лікарні в Німеччині
Про це повідомив директор департаменту у справах інформації Харківської міськради Юрій Сидоренко це під час брифінгу 17 вересня, передає "Громадське".
За його словами, екстрений політ до Німеччини Геннадій Кернес переніс нормально. Разом з ним у лікарні перебувають його близькі.
"Проти ночі його доставили спеціалізованим медичним літаком до Німеччини у "протиковідній" капсулі, підключеного до апарату "високопотокової подачі кисню"", — повідомив Сидоренко.
Біля Харківського аеропорту, звідки вилетів Кернес вилетів спецлітаком, помітили низку машин швидкої допомоги. Однак, чи були це автівки приватних клінік, Юрій Сидоренко не зміг відповісти.
Що з Кернесом?
Напередодні, 15 вересня, у міськраді Харкова підтвердили, що мер Геннадій Кернес захворів на коронавірус. Він перебував у лікарні у стабільно важкому стані.
Попри погіршення стану, 15 вересня Кернес на своїй сторінці у Facebook наголосив: "У Харкові у мене є вся необхідна допомога, поруч сім’я, команда, я впевнений, що швидко почну одужувати".
Ввечері 16 вересня Геннадія Кернеса евакуювали бортом Bombardier Challenger 604 до Німеччини. До термінала аеропорту його доставили машини швидкої та автомобілі з номерами "0202", якими користується охорона й оточення Кернеса.
Нагадаємо, що 17 вересня в Україні 166 244 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, із них 3 400 летальних, 73 913 пацієнтів одужало.
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