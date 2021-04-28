ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОНімецька компанія Wingcopter представила дрон Wingcopter 198, який під час одного польоту може перевозити три пакунки.
Фото: New Atlas
Фото: New Atlas
Фото: New AtlasПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Німеччині розробили дрон, який одночасно може перевозити три пакунки
Дрон використовує камери зі штучним інтелектом та спеціальне програмне забезпечення, що дозволяє йому уникати перепон під час польоту
Фото: New Atlas
Літаючий апарат має 8 роторів та важить 20 кг. повідомляє New Atlas.
Дрон може одночасно перевозити три пакунки розміром 22 x 40 x 19 см. При цьому загальна вага вантажу має бути не більше 25 кг.
Фото: New Atlas
Зазначається, що дрон використовує камери зі штучним інтелектом та спеціальне програмне забезпечення, що дозволяє йому уникати перепон під час польоту.
При ідеальних погодних умовах Wingcopter 198 може пролетіти до 75 км або знаходитися у повітрі впродовж 40 хвилин з вантажем у 5 кг.
Фото: New Atlas
У компанії стверджують, що один оператор може одночасно управляти десятьма безпілотниками. Очікується, що серійне виробництво Wingcopter 198 розпочнеться незабаром.
Фото: New Atlas
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