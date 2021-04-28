У Німеччині розробили дрон, який одночасно може перевозити три пакунки

Дрон використовує камери зі штучним інтелектом та спеціальне програмне забезпечення, що дозволяє йому уникати перепон під час польоту

Німецька компанія Wingcopter представила дрон Wingcopter 198, який під час одного польоту може перевозити три пакунки.

Літаючий апарат має 8 роторів та важить 20 кг. повідомляє New Atlas

Дрон може одночасно перевозити три пакунки розміром 22 x 40 x 19 см. При цьому загальна вага вантажу має бути не більше 25 кг.



Фото: New Atlas

Зазначається, що дрон використовує камери зі штучним інтелектом та спеціальне програмне забезпечення, що дозволяє йому уникати перепон під час польоту.

При ідеальних погодних умовах Wingcopter 198 може пролетіти до 75 км або знаходитися у повітрі впродовж 40 хвилин з вантажем у 5 кг.



Фото: New Atlas Фото: New Atlas

У компанії стверджують, що один оператор може одночасно управляти десятьма безпілотниками. Очікується, що серійне виробництво Wingcopter 198 розпочнеться незабаром.