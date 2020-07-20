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У Парижі відкрили плавучий кінотеатр на річці Сена

Організатори Paris Plages планують продовжити покази фільмів на воді
У Парижі на річці Сена облаштували плавучий кінотеатр, 18 липня там показали відому французьку комедію.
У Парижі відкрили плавучий кінотеатр на річці Сена

Про це повідомляє Reuters, пише "Громадське".

Кінотеатр відкрили у межах проекту Paris Plages, який щороку влітку перетворює узбережжя Сени на штучні пляжі.

Плавучий кінотеатр на річці Сена, показ фільму "Велике купання" режисера Жиля Лелуша, Париж, Франція, 18 липня 2020 року

Фото: EPA-EFE/MOHAMMED BADRA

Так, спостерігати за екраном можна було або з електричних човнів (до шести місць на одному), або з шезлонгів на березі. В одному човні могли бути лише знайомі одне одному люди, загалом на Сені перед екраном зібрались 38 човнів.

18 липня парижани та гості міста могли подивитися комедію французького режисера Жиля Лелуша "Велике купання" (в Україні отримала назву "Щасливі невдахи", французькою - Le Grand Bain).

Організатори Paris Plages планують продовжити покази фільмів на воді.

Як зазначає видання, попри відкриття класичних кінотеатрів у Франції зі спадом епідемії, їхня відвідуваність залишається низькою.

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20 07 2020 10:10
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