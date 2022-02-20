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У Пекіні розпочалася церемонія закриття XXIV зимової Олімпіади

На "білих" Іграх-2022 у Пекіні уперше пройшли олімпійські змагання у жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому та жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті у шорт-треку, а також жіночих одиночних заїздах у бобслеї
На національномому стадіоні стадіоні «Пташине гніздо» столиці Китаю стартувала урочиста церемонія закриття XXIV зимової Олімпіади-2022.
У Пекіні розпочалася церемонія закриття XXIV зимової Олімпіади Фото: twitter.com/Olympic.
З 4-го по 20 лютого понад 4 тисячі спортсменів з 95-ти країн виступили у 15-ти видах спорту і розіграли 109 комплектів нагород, передає Укрінформ.
 
На "білих" Іграх-2022 у Пекіні уперше пройшли олімпійські змагання у жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому та жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті у шорт-треку, а також жіночих одиночних заїздах у бобслеї.
 
Пекін став першим містом, яке прийняло і літню, і зимову Олімпіади. Ігри-2022 проходили не лише у столиці Китаю, а й у містах Чжанцзякоу та Яньціні.
 
Державний прапор України під час «Параду націй» нестиме олімпійська чемпіонка-2014 біатлоністка Олена Білосюк.
 
Загалом нашу країну в Пекіні представляли 45 атлетів у 12-ти спортивних дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.
 
 
За підсумками змагань "білих" Ігор-2022 збірна України з одним "сріблом" фристайліста Олександра Абраменка у лижній акробатиці посіла 25-те місце у загальнокомандному заліку серед 91-ї країни світу.
 
Лідером же загальнокомандного заліку стали норвежці (16 золотих, 8 срібних та 13 бронзових нагород). Другою була збірна Німеччини (12-10-5), треті - китайці (9-4-2), четверті - американці (8-9-7), п'яті - шведи (8-5-5), шості - нідерландці (8-5-4).
 
Наступні зимові Олімпійські ігри відбудуться через чотири роки в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.
 
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20 02 2022 14:27
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