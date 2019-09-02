У поліції кажуть, що запобігли конфлікту перед концертом Зеленського у Львові, - ВІДЕО
Як повідомляє "Zaxid.net", в акції брали участь близько 20-30 учасників різних львівських громадських угрупувань, зокрема "Української спілки учасників АТО", ГО "Об'єднання добровольців" та "Правого сектору".
Фото: "Вголос"
Учасники акції принесли на акцію дитячі лижі, пофарбовані у кольори російського прапора і хотіли передати їх Зеленському.
До учасників акції протесту вийшов сам Зеленський, і після нетривалої емоційної розмови пікет завершився, пише видання.
Водночас поліція Львівщини повідомляє, що не допустила конфлікту між організаторами концерту одного з кандидатів у президенти та учасниками акції протесту.
"8 лютого близько 150 громадян зібралися біля будівлі Львівського державного цирку, де планувався концерт за участю одного з кандидатів на посаду президента України. Перед початком заходу група громадян висловила протест проти проведення концерту і своє невдоволення претендентом на пост глави держави. Між ними та організаторами дійства виникла словесна перепалка, яка переросла у тисняву", - розповіли в поліції.
Там зазначили, що силами поліції сторони були розмежовані.
"Правоохоронці не допустили подальше розгортання конфліктної ситуації, після чого група протестувальників розійшлася", - йдеться в повідомленні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно"Ми готувалися воювати, але не готувалися боронити країну. Я, звичайно, як і всі, хто обирає для себе професію військовослужбовця, мріяв взяти участь у бойових діях. Але одна справа – воювати десь інде, а інша – за свою країну. Це зовсім інша відповідальність. Це дуже важко"
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин