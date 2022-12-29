У Різдвяній прощі до Ватикану взяли участь понад дві тисячі українців

У другий день Різдвяних свят за григоріанським календарем понад дві тисячі українських вірян в Італії взяли участь у традиційній щорічній національній прощі українців до папської базиліки Святого Петра у Ватикані.

Про це повідомив інформаційний ресурс УГКЦ.

Зауважується, що паломництво за мир організував Апостольський екзархат для українців-католиків візантійського обряду в Італії.

Архиєрейську Божественну Літургію на катедральному вівтарі (Altare della Сàtedra) очолив преосвященний владика Гліб Лончина, апостольський адміністратор єпархії Святого Володимира Великого в Парижі для українців візантійського обряду у Франції, країнах Бенілюксу та Швейцарії, у співслужінні із владикою Іринеєм Біликом, єпископом-емеритом, каноніком папської базиліки Санта Марія Маджоре.

Єпископам співслужили: владика-номінант Микола Семенишин, майбутній єпископ-помічник Івано-Франківської архиєпархії УГКЦ, отець-доктор Теодосій Р. Грень, ЧСВВ, протосинкел Апостольського екзархату, о. Роберт Лисейко, протоархимандрит ЧСВВ, о. Луїс Касіян, ЧСВВ, ректор Папської української колегії святого Йосафата, та екзархальні священники.

Участь у Богослужіні також взяли студенти-семінаристи Папської української колегії святого Йосафата, сестри служебниці Непорочної Діви Марії, сестри Чину святого Василія Великого, сестри катехитки святої Анни. Літургію прикрашав спів хору парафії катедрального храму Жировицької Матері Божої та святих мучеників Сергія і Вакха під керівництвом п. Галини Громик.

На початку Богослужіння о. Теодосій Р. Грень, ЧСВВ, пригадав прочанам значення свята Різдва Господнього: "У час Різдва, в один із найбільших празників християнського року, ми по-особливому розуміємо значення сім’ї, родини. Родина Апостольського екзархату в Італії об’єдналася, щоб у сімейній атмосфері відсвяткувати цей празник воплочення Бога".

Протосинкел екзархату, від імені владики Діонісія Ляховича, апостольського екзарха, привітав вірних на цій прощі й подякував за те, що прибули до Вічного міста, аби разом пожертвувати свою молитву за мир в Україні.

Владика Гліб, звертаючись до паломників під час проповіді після Євангельського читання, привітав їх із Різдвом Христовим та подякував за те, що прибули з усіх куточків Італії і не лише, адже на прощі було багато прочан з України.

Після цього єпископ звернувся до італійців і пояснив значення візантійської ікони Різдва Ісуса Христа.

"Я би хотів вас привітати та подякувати за вашу присутність тут, а також за гостинність для багатьох українців, які змушені були приїхати сюди через війну. Ми вдячні за вашу гуманітарну допомогу, а також духовну", – сказав він.

Наприкінці молитви отець-протосинкел Теодосій Р. Грень, ЧСВВ, подякував "господарю цього храму" – Папі Франциску за те, що відчинив двері цієї базиліки й дозволив українцям із різних куточків Італії у ній молитися за мир.

Потім учасники прощі на чолі з єпископами й душпастирями помолилися на гробі священномученика Йосафата, 400-річчя мученицької смерті якого цього року урочисто спогадують.

Після цього на площі Святого Петра, перед різдвяною ялинкою та вертепом, відбулося вертепне дійство, а духовенство і прочани співали українських колядок.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск в урочистому посланні з нагоди Різдва Христового, виголошеному з базиліки Святого Петра у Ватикані, побажав миру українському народові.