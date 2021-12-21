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У Росії горить військова частина

У Новій Москві (РФ) сталася пожежа на території військової частини. Горять два поверхи казарми.
У Росії горить військова частина Фото: t me mchs_official
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
 
 
Пожежа сталася в селищі Мосрентген. Сьомий і восьмий поверхи казарми № 2 горять відкритим полум'ям. Проведена евакуація солдатів.
 
За даними ТАСС, площа загоряння становить 30 кв.м. На місце виїхало керівництво столичного управління МНС.
 
 
У Мосрентгені знаходиться пункт постійної дислокації 27-ї гвардійської Севастопольської мотострілецької бригади.
 
Нагадаємо, у РФ сьогодні сталася ще одна серйозна пожежа, але в гіпермаркеті.
 
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21 12 2021 15:14
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