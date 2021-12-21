ВІДЕОУ Новій Москві (РФ) сталася пожежа на території військової частини. Горять два поверхи казарми.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Росії горить військова частина
Фото: t me mchs_official
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
Пожежа сталася в селищі Мосрентген. Сьомий і восьмий поверхи казарми № 2 горять відкритим полум'ям. Проведена евакуація солдатів.
За даними ТАСС, площа загоряння становить 30 кв.м. На місце виїхало керівництво столичного управління МНС.
У Мосрентгені знаходиться пункт постійної дислокації 27-ї гвардійської Севастопольської мотострілецької бригади.
Нагадаємо, у РФ сьогодні сталася ще одна серйозна пожежа, але в гіпермаркеті.
Читайте також: Окупанти пошкодили газопровід на Луганщині
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 12 2021 15:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Президенти України, Польщі і Литви почали саміт "Люблінського трикутника" в Гуті
- ФОТО Народитися в Tesla: в електромобілі, що рухався на автопілоті, вперше народилася дитина
- ВІДЕО В Україні посилили охорону мостів та об'єктів критичної інфраструктури
- Книги про інновації та уяву
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи