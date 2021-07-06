ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОКомпанія Clockwork із американського Сан-Франциско розробили першого у світі робота, що фарбує нігті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США розробили першого у світі робота, що фарбує нігті
Весь процес фарбування нігтів триває всього 10 хвилин. Вартість роботи - 8 доларів
Фото: WKRN
Весь процес фарбування нігтів триває всього 10 хвилин. Вартість роботи - 8 доларів США, повідомляє WKRN.
Зазначається, що робот поки що не підстригає й не полірує нігті. Проте у компанії не виключають, що такі функції з’являться у робота вже найближчим часом.
Як повідомляв Укрінформ, дубайська компанія RoboAds розробила RoboSignage - першого комерційного робота для рекламування товарів і послуг у закритих приміщеннях.
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