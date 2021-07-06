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У США розробили першого у світі робота, що фарбує нігті

Весь процес фарбування нігтів триває всього 10 хвилин. Вартість роботи - 8 доларів
Компанія Clockwork із американського Сан-Франциско розробили першого у світі робота, що фарбує нігті.
У США розробили першого у світі робота, що фарбує нігті Фото: WKRN
Весь процес фарбування нігтів триває всього 10 хвилин. Вартість роботи - 8 доларів США, повідомляє WKRN.
 
 
Зазначається, що робот поки що не підстригає й не полірує нігті. Проте у компанії не виключають, що такі функції з’являться у робота вже найближчим часом.
 
Як повідомляв Укрінформ, дубайська компанія RoboAds розробила RoboSignage - першого комерційного робота для рекламування товарів і послуг у закритих приміщеннях.
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07 06 2021 13:57
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