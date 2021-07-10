ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОІнженери з Каліфорнійського технологічного інституту (США) розробили прототип робота-дрона LEONARDO (LEO).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У США розробили прототип робота-дрона, який ходить і літає
LEO може не тільки ходити по землі як звичайний двоногий робот, але й має також можливість літати, виконуючи таким чином функцію дрона
Фото: Caltech
Про це повідомляє Gizmodo.
За словами розробників, LEO може не тільки ходити по землі як звичайний двоногий робот, але й має також можливість літати, виконуючи таким чином функцію дрона.
Зазначається, що у майбутньому повноцінна версія LEO може бути задіяна для виконання складних або небезпечних для людей робіт, таких як перевірка та ремонт пошкодженої інфраструктури, встановлення нового обладнання у важкодоступних місцях або відвідування стихійних лих та місць, де сталися аварії на виробництві.
Врешті-решт подібний до LEO робот міг би навіть транспортувати делікатне обладнання на поверхню Марсу.
Також робот-дрон можна буде використовуватися у сфері оборони.
Як повідомлялося, безпілотний літальний апарат, розроблений студентами китайського університету, побив світовий рекорд за часом польоту дрона.
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07 10 2021 16:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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