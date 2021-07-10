У США розробили прототип робота-дрона, який ходить і літає

LEO може не тільки ходити по землі як звичайний двоногий робот, але й має також можливість літати, виконуючи таким чином функцію дрона

Інженери з Каліфорнійського технологічного інституту (США) розробили прототип робота-дрона LEONARDO (LEO).

За словами розробників, LEO може не тільки ходити по землі як звичайний двоногий робот, але й має також можливість літати, виконуючи таким чином функцію дрона.

Зазначається, що у майбутньому повноцінна версія LEO може бути задіяна для виконання складних або небезпечних для людей робіт, таких як перевірка та ремонт пошкодженої інфраструктури, встановлення нового обладнання у важкодоступних місцях або відвідування стихійних лих та місць, де сталися аварії на виробництві.

Врешті-решт подібний до LEO робот міг би навіть транспортувати делікатне обладнання на поверхню Марсу.

Також робот-дрон можна буде використовуватися у сфері оборони.

Як повідомлялося, безпілотний літальний апарат, розроблений студентами китайського університету, побив світовий рекорд за часом польоту дрона.