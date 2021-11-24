У США створили робота, який розважає домашніх тварин

Rocki Robot дозволяє власникам кішок і собак взаємодіяти зі своїми домашніми улюбленцями з будь-якого місця і в будь-який час (за умови наявності Wi-Fi)

Американська компанія Rockybot.ai розробила робота Rocki Robot, який може стати другом для домашньої тварини під час відсутності її власника.

Про це повідомляє Intelligent Living.

Rocki Robot дозволяє власникам кішок і собак взаємодіяти зі своїми домашніми улюбленцями з будь-якого місця і в будь-який час (за умови наявності Wi-Fi).

Власники домашніх тварин можуть керувати Rocki Robot зі своїх смартфонів із операційною системою iOS або Android за допомогою безкоштовного додатка.

Повідомляється, що робот оснащений камерами з роздільною здатністю в 1080 пікселів, мікрофоном, динаміком і чотирма колесами для переміщення.

Одна батарея дозволяє роботу працювати від 3 днів до одного тижня, в залежності від інтенсивності користування.

Вартість одного екземпляра становить 299 доларів США.

Зазначається, що роботизований компаньйон для домашнього улюбленця має багато переваг, зокрема зниження рівня тривожності, підвищення рівня його фізичних вправ та робить його день більш захоплюючим.

Як повідомлялося, у Південній Кореї пройшов стартап-фестиваль, на якому представили 72 проєкти – найбільшою популярністю серед них користувався робот для приготування смаженої курки.