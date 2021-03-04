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ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕО

У США створили робота, який шукає заховані речі завдяки радіохвилям

Під час досліджень RF-Grasp успішно виявляв і переміщував предмети, які були приховані за пакуваннями та іншими перешкодами
Дослідники з Массачусетського технологічного інституту розробили робота RF-Grasp, який завдяки радіохвилям може виявляти предмети поза зоною видимості. Зокрема, шукає заховані предмети за стінами або серед безладу.
У США створили робота, який шукає заховані речі завдяки радіохвилям Фото: з вільних джерел

Про це заявив співавтор дослідження Фадель Адіб, повідомляє "Громадське" з посиланням на The Next Web.

На відміну від видимого світла та інфрачервоного випромінювання, радіочастотні сигнали (RF-сигнали) можуть проходити скрізь картонні коробки, дерев'яні стіни, пластикові кришки та кольорове скло.

Під час досліджень RF-Grasp успішно виявляв і переміщував предмети, які були приховані за пакуваннями та іншими перешкодами. Науковці кажуть, що система виконувала завдання приблизно вдвічі швидше, ніж аналогічні роботи, оснащені лише камерою.

За словами дослідників, робот RF-Grasp виконував завдання, рухаючись приблизно вдвічі менше, ніж аналогічні роботи, оснащені лише камерою.

"Ми намагаємось надати роботам надлюдське сприйняття", - заявив Фадель Адіб.

Кому цей робот стане в пригоді?

Робот, оснащений камерою та RF-зчитувачем, зможе виявляти предмети, на яких встановлені радіочастотні мітки, навіть якщо вони будуть заховані за іншими предметами або стіною. Нова технологія може допомогти роботам на складах знаходити замовлення клієнтів, які звичайна камера не зможе розпізнати.

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03 04 2021 14:35
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