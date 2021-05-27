У США збудують місяцехід нового покоління, що витримає екстремальні температури
Апарат Lunar Terrain Vehicle (LTV) зможе не тільки перевозити астронавтів, але й працювати автономно, повідомляє "Укрінформ".
Зазначається, що місяцехід зможе здійснювати операції на пересіченій місцевості й витримувати екстремальні температури Місяця, які можуть коливатися від 138°C при сонячному світлі до -162°C вночі або в тіні.
Це дозволить досліджувати такі райони, як південний полюс Місяця.
"Найбільша різниця полягає в тому, що під час розробки проєктів для Місяця та для космічних застосувань, сила тяжіння відрізняється, і це має враховуватися", - заявив представник General Motors Маду Рагаван.
Він також додав, що на Місяці існують екстремальні коливання температури, і випромінення в космосі стає викликом для розробки проєкту.
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