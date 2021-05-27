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У США збудують місяцехід нового покоління, що витримає екстремальні температури

Це дозволить досліджувати такі райони, як південний полюс Місяця
Американські компанії Lockheed Martin та General Motors домовилися спільно розробляти місяцехід нового покоління для програми Artemis від NASA.
У США збудують місяцехід нового покоління, що витримає екстремальні температури Фото: Укрінформ

Апарат Lunar Terrain Vehicle (LTV) зможе не тільки перевозити астронавтів, але й працювати автономно, повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що місяцехід зможе здійснювати операції на пересіченій місцевості й витримувати екстремальні температури Місяця, які можуть коливатися від 138°C при сонячному світлі до -162°C вночі або в тіні.

Це дозволить досліджувати такі райони, як південний полюс Місяця.

"Найбільша різниця полягає в тому, що під час розробки проєктів для Місяця та для космічних застосувань, сила тяжіння відрізняється, і це має враховуватися", - заявив представник General Motors Маду Рагаван.

Він також додав, що на Місяці існують екстремальні коливання температури, і випромінення в космосі стає викликом для розробки проєкту.

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27 05 2021 15:57
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