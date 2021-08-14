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У Сибіру знайшли добре збережене тіло печерного левеняти віком 28 тисяч років

Наскільки мені відомо, це найкраще збережені рештки тварини льодовикового періоду, які коли-небудь були знайдені. Стан Спарти - майже ідеальний
Міжнародна група науковців стверджує, що знайшла в Сибіру під шаром постійної мерзлоти вкрай добре збережене тіло дитинчати самки печерного лева — настільки добре, що навіть її внутрішні органи лишилися неушкоджені.
У Сибіру знайшли добре збережене тіло печерного левеняти віком 28 тисяч років Фото: Алексей Михайлов
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NBC News.
 
Спарту - так назвали дитинча - знайшли у 2018 році в Якутії. Цей регіон входить до поясу вічної мерзлоти, завдяки чому під земною корою рештки живих істот можуть зберігатися тисячі років майже без змін. Вік левеняти, за оцінками, становить близько 28 тисяч років.
 
"Наскільки мені відомо, це найкраще збережені рештки тварини льодовикового періоду, які коли-небудь були знайдені. Стан Спарти - майже ідеальний", - розповів співавтор дослідження з Центру палеогенетики Стокгольмського університету Лов Дален.
 
У дитинчати збереглися зуби, шкіра й м’які тканини - навіть внутрішні органи. За 15 метрів від Спарти у 2017 році знайшли дитинча самця печерного лева - Бориса. Його тіло теж добре збереглося, але не настільки, як у Спарти, та й вік його становить майже 44 тисячі років.
 
Хоча обоє левів непогано збереглися, на кожному з них знайшли сліди ударів об череп. За словами Далена, ймовірно, тварини загинули під обвалом або впали.
 
"У вічній мерзлоті через сезонне танення й замерзання утворюються великі розломи", - каже Дален.
 
І Спарта, і Борис загинули, вочевидь, у віці місяця-двох, кажуть науковці. Їхнє дослідження може пролити світло на печерних левів - вид, який був поширений у прохолодних регіонах Євразії в льодовиковий період і вимер близько десяти тисяч років тому.
 
 
"Сама знахідка унікальна, жодної іншої такої в Якутії не знаходили. Можливо, ми сподіваємося, [збереглася] якась частина материнського молока. Бо якщо ми її знайдемо, то зрозуміємо, чим харчувалася їхня мати", - каже співавтор дослідження Валерій Плотніков.
 
Науковці тепер сподіваються секвенувати геном печерного лева, користуючись біологічним матеріалом Спарти й Бориса, і дізнатися більше про те, як жили ці тварини.
 
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14 08 2021 12:43
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