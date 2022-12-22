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ПОЛІТИКА

У Вашингтоні Зеленський зустрівся з Пелосі та сенаторами - про що говорили

22 грудня 2022, 09:31
У Вашингтоні Зеленський зустрівся з Пелосі та сенаторами - про що говорили
Фото: Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський у ході візиту до США провів у Вашингтоні зустріч зі спікеркою Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі.
Про це повідомляє Офіс Президента України.
 
Глава Української держави подякував Ненсі Пелосі за лідерство у питанні надання Україні та українському народові підтримки в усіх можливих проявах.
 
"Щиро дякую вам за запрошення. Це великий привілей – бути тут, звертатися до Конгресу та всіх американців. Це велика честь для мене", – наголосив Зеленський на брифінгу після зустрічі з Ненсі Пелосі.
 
 
Президент наголосив, що Конгрес США є великим другом українського народу та свободи України.
 
Глава держави також висловив сподівання на продовження міцної двопалатної та двопартійної підтримки України в Конгресі, завдяки чому Україна одержує таку необхідну військову, фінансову й гуманітарну допомогу.
 
Ненсі Пелосі у свою чергу підкреслила, що це величезний привілей і гордість – вітати Президента Володимира Зеленського у Капітолії.
 
"Ви відвідуєте нас у час, коли Конгрес готує черговий важливий раунд безпекової, гуманітарної та економічної допомоги. Сподіваюся, протягом 48 годин це станеться", – сказала вона.
 
Спікерка Палати представників також привітала рішення президента США Джозефа Байдена про надання Україні ЗРК Patriot, додаткових HIMARS та іншої важливої військової допомоги.
 
Крім того, відбулася зустріч Володимира Зеленського з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом, лідером демократичної більшості Сенату Чаком Шумером та лідером меншості у Палаті представників Кевіном Маккарті.
 
Глава Української держави обговорив із сенаторами необхідність збереження двопалатної та двопартійної підтримки України в майбутньому, що є надзвичайно важливим для стримування російської агресії та звільнення української території.
 
Президент висловив сподівання, що Конгрес США затвердить пакет фінансової підтримки для України обсягом майже $45 мільярдів.
 
На зустрічі також ішлося про важливість визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією.
 
Під час розмови з лідерами більшості та меншості Сенату Володимир Зеленський зазначив, що надзвичайно важливою є підтримка української ініціативи щодо створення спеціального міжнародного трибуналу стосовно злочину агресії рф проти України та впровадження дієвого механізму компенсації росією завданих Україні збитків.
СШАсенатКонгрес

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