У Вашингтоні Зеленський зустрівся з Пелосі та сенаторами - про що говорили

Президент України Володимир Зеленський у ході візиту до США провів у Вашингтоні зустріч зі спікеркою Палати представників Конгресу Ненсі Пелосі.

Про це повідомляє Офіс Президента України.

Глава Української держави подякував Ненсі Пелосі за лідерство у питанні надання Україні та українському народові підтримки в усіх можливих проявах.

"Щиро дякую вам за запрошення. Це великий привілей – бути тут, звертатися до Конгресу та всіх американців. Це велика честь для мене", – наголосив Зеленський на брифінгу після зустрічі з Ненсі Пелосі.

Президент наголосив, що Конгрес США є великим другом українського народу та свободи України.

Глава держави також висловив сподівання на продовження міцної двопалатної та двопартійної підтримки України в Конгресі, завдяки чому Україна одержує таку необхідну військову, фінансову й гуманітарну допомогу.

Ненсі Пелосі у свою чергу підкреслила, що це величезний привілей і гордість – вітати Президента Володимира Зеленського у Капітолії.

"Ви відвідуєте нас у час, коли Конгрес готує черговий важливий раунд безпекової, гуманітарної та економічної допомоги. Сподіваюся, протягом 48 годин це станеться", – сказала вона.

Спікерка Палати представників також привітала рішення президента США Джозефа Байдена про надання Україні ЗРК Patriot, додаткових HIMARS та іншої важливої військової допомоги.

Крім того, відбулася зустріч Володимира Зеленського з лідером республіканської меншості в Сенаті Мітчем Макконнеллом, лідером демократичної більшості Сенату Чаком Шумером та лідером меншості у Палаті представників Кевіном Маккарті.

Глава Української держави обговорив із сенаторами необхідність збереження двопалатної та двопартійної підтримки України в майбутньому, що є надзвичайно важливим для стримування російської агресії та звільнення української території.

Президент висловив сподівання, що Конгрес США затвердить пакет фінансової підтримки для України обсягом майже $45 мільярдів.

На зустрічі також ішлося про важливість визнання ПВК "Вагнер" терористичною організацією.

Під час розмови з лідерами більшості та меншості Сенату Володимир Зеленський зазначив, що надзвичайно важливою є підтримка української ініціативи щодо створення спеціального міжнародного трибуналу стосовно злочину агресії рф проти України та впровадження дієвого механізму компенсації росією завданих Україні збитків.