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У Єрусалимі у храмі Гроба Господнього зійшов Благодатний вогонь

Як повідомлялося, цьогоріч через пандемію коронавірусу сходження Благодатного вогню в Єрусалимі відбудеться без присутності паломників та з обмеженою кількістю учасників
У храмі Гроба Господнього у Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь.
У Єрусалимі у храмі Гроба Господнього зійшов Благодатний вогонь ukrinform.ua/

Її пряма трансляція здійснюється рядом українських телеканалів, передає УКРІНФОРМ.

Чин сходження Благодатного вогню звершив у кувуклії (каплиці) Гроба Господнього Єрусалимський патріарх Феофіл.

Церемонію щороку проводять у Велику Суботу перед Великоднем грецький Єрусалимський православний патріархат і Єрусалимський патріархат Вірменської апостольської церкви.

Для участі у церемонії до Єрусалиму прибули представники близько 20 церков.

Винесення Благодатного вогню символізує воскресіння Ісуса Христа.

Відбулася хресна хода навколо храму Гроба Господнього. Патріарх Єрусалимський Феофіл наразі зайшов у храм, де має зійти Благодатний вогонь.

Благодатний вогонь цього року буде за спеціальною процедурою доставлятися до всіх православних вірян у різних країнах, зокрема й України.

За даними посольства Ізраїлю, послу Ізраїлю в Україні Джоелю Ліону передано лампаду представниками УПЦ МП для доправлення її у Єрусалим.

Лампаду з Благодатним вогнем передадуть архієпископу УПЦ МП Антонію, який чекатиме її у літаку в аеропорту "Бен-Гуріон" в Єрусалимі. Потому Благодатний вогонь потрапить до Києва.

Нагадаємо, що у світі зафіксували 2 млн 260 тисяч 862 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 578 799, а померли — 154 714 людей.

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18 04 2020 14:30
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