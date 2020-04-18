У Єрусалимі у храмі Гроба Господнього зійшов Благодатний вогонь
Її пряма трансляція здійснюється рядом українських телеканалів, передає УКРІНФОРМ.
Чин сходження Благодатного вогню звершив у кувуклії (каплиці) Гроба Господнього Єрусалимський патріарх Феофіл.
Церемонію щороку проводять у Велику Суботу перед Великоднем грецький Єрусалимський православний патріархат і Єрусалимський патріархат Вірменської апостольської церкви.
Для участі у церемонії до Єрусалиму прибули представники близько 20 церков.
Винесення Благодатного вогню символізує воскресіння Ісуса Христа.
Відбулася хресна хода навколо храму Гроба Господнього. Патріарх Єрусалимський Феофіл наразі зайшов у храм, де має зійти Благодатний вогонь.
Благодатний вогонь цього року буде за спеціальною процедурою доставлятися до всіх православних вірян у різних країнах, зокрема й України.
За даними посольства Ізраїлю, послу Ізраїлю в Україні Джоелю Ліону передано лампаду представниками УПЦ МП для доправлення її у Єрусалим.
Лампаду з Благодатним вогнем передадуть архієпископу УПЦ МП Антонію, який чекатиме її у літаку в аеропорту "Бен-Гуріон" в Єрусалимі. Потому Благодатний вогонь потрапить до Києва.
Нагадаємо, що у світі зафіксували 2 млн 260 тисяч 862 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 578 799, а померли — 154 714 людей.
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