У Зоні відчуження намагаються загасити 4 лісові пожежі
Повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає "Українська правда".
"Станом на 18 годину 18 квітня у Зоні відчуження підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Корогодського, Луб`янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв", - ДСНС.
Основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 осередків тління пеньків, залишків деревини та двох торф’яників в осередках пройдених вогнем.
Для облаштування протипожежних розривів залучили важку інженерну техніку ДСНС та додатково п’ять шляхопрокладачів Збройних Сил України.
У ДСНС наголосили, що загрози об’єкту Укриття, сховищу радіаційних відходів та іншим критичним об’єктам Зони відчуження немає. Відомство показало оперативну карту загорянь.
Нагадаємо, що Українська столиця вже третій день очолює рейтинг міст за рівнем забруднення повітря у світі.
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