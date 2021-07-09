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У зоопарку Мадрида народилися панди-близнюки

Діти панд народжуються без шерсті і з рожевою шкірою, вони повністю залежать від матері упродовж як мінімум перших чотирьох місяців
У мадридському зоопарку в понеділок панда народила дитинчат-близнюків.
У зоопарку Мадрида народилися панди-близнюки Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє AP.
 
Близнюки народилися у гігантських панд Хуа Зуйби (самка) і Бін Синя (самець).
 
Діти панд народжуються без шерсті і з рожевою шкірою, вони повністю залежать від матері упродовж як мінімум перших чотирьох місяців.
 
 
Панди Мадрида вже вивели чотирьох дитинчат раніше, зокрема й одну пару близнюків у 2010 році. Всі вони були відправлені назад у Китай після декількох років перебування в Мадридському зоопарку.
 
Наразі гігантські панди значаться у списку Міжнародного союзу охорони природи як "вразливий" вид.
 
Близько 1800 панд живуть у дикій природі в Китаї і близько 500 в неволі по всьому світу, де народження близнюків не рідкість. У серпні в зоопарку Боваль на південь від Парижа панда народила двійню.
 
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07 09 2021 14:34
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