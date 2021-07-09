У зоопарку Мадрида народилися панди-близнюки

Діти панд народжуються без шерсті і з рожевою шкірою, вони повністю залежать від матері упродовж як мінімум перших чотирьох місяців

У мадридському зоопарку в понеділок панда народила дитинчат-близнюків.

Близнюки народилися у гігантських панд Хуа Зуйби (самка) і Бін Синя (самець).

Діти панд народжуються без шерсті і з рожевою шкірою, вони повністю залежать від матері упродовж як мінімум перших чотирьох місяців.

Панди Мадрида вже вивели чотирьох дитинчат раніше, зокрема й одну пару близнюків у 2010 році. Всі вони були відправлені назад у Китай після декількох років перебування в Мадридському зоопарку.

Наразі гігантські панди значаться у списку Міжнародного союзу охорони природи як "вразливий" вид.

Близько 1800 панд живуть у дикій природі в Китаї і близько 500 в неволі по всьому світу, де народження близнюків не рідкість. У серпні в зоопарку Боваль на південь від Парижа панда народила двійню.