ВІДЕОУ мадридському зоопарку в понеділок панда народила дитинчат-близнюків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У зоопарку Мадрида народилися панди-близнюки
Діти панд народжуються без шерсті і з рожевою шкірою, вони повністю залежать від матері упродовж як мінімум перших чотирьох місяців
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє AP.
Близнюки народилися у гігантських панд Хуа Зуйби (самка) і Бін Синя (самець).
Діти панд народжуються без шерсті і з рожевою шкірою, вони повністю залежать від матері упродовж як мінімум перших чотирьох місяців.
Панди Мадрида вже вивели чотирьох дитинчат раніше, зокрема й одну пару близнюків у 2010 році. Всі вони були відправлені назад у Китай після декількох років перебування в Мадридському зоопарку.
Наразі гігантські панди значаться у списку Міжнародного союзу охорони природи як "вразливий" вид.
Близько 1800 панд живуть у дикій природі в Китаї і близько 500 в неволі по всьому світу, де народження близнюків не рідкість. У серпні в зоопарку Боваль на південь від Парижа панда народила двійню.
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07 09 2021 14:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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