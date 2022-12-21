Україна отримала від Ісландії близько 12 тисяч одиниць зимового одягу
21 грудня 2022, 17:16
Фото: VilingStore
З Ісландії для військовослужбовців Збройних сил України надійшла допомога - близько 12 тисяч одиниць різноманітного зимового одягу, зокрема шкарпетки, светри з мериносової вовни, головні убори, зимові рукавиці, взуття та верхній одяг.
Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у Facebook.
“В "країні гейзерів" було організовано загальнонаціональний марафон із в’язання населенням, зокрема шкарпеток і светрів із вовни для Збройних сил України. До цього процесу безпосередньо долучилося і керівництво Ісландії”, - ідеться у повідомленні.
Вантаж обліковується, розподіляється і видається представниками Сил логістики ЗСУ.
Левова частка одягу піде у дві бойові бригади. Частина буде передана до військових госпіталів, пожежним і ремонтникам.