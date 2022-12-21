Україна отримала від Ісландії близько 12 тисяч одиниць зимового одягу

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З Ісландії для військовослужбовців Збройних сил України надійшла допомога - близько 12 тисяч одиниць різноманітного зимового одягу, зокрема шкарпетки, светри з мериносової вовни, головні убори, зимові рукавиці, взуття та верхній одяг.