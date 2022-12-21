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CУСПІЛЬСТВО

Україна отримала від Ісландії близько 12 тисяч одиниць зимового одягу

21 грудня 2022, 17:16
Україна отримала від Ісландії близько 12 тисяч одиниць зимового одягу
Фото: VilingStore
З Ісландії для військовослужбовців Збройних сил України надійшла допомога - близько 12 тисяч одиниць різноманітного зимового одягу, зокрема шкарпетки, светри з мериносової вовни, головні убори, зимові рукавиці, взуття та верхній одяг.
 Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у Facebook.
 
“В "країні гейзерів" було організовано загальнонаціональний марафон із в’язання населенням, зокрема шкарпеток і светрів із вовни для Збройних сил України. До цього процесу безпосередньо долучилося і керівництво Ісландії”, - ідеться у повідомленні.
 
 
Вантаж обліковується, розподіляється і видається представниками Сил логістики ЗСУ.
 
Левова частка одягу піде у дві бойові бригади. Частина буде передана до військових госпіталів, пожежним і ремонтникам.
 
допомогаодягісландіяЗСУ

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