Українська акторка зіграла головну роль у серіалі від Netflix

За сюжетом, загін лицарів зустрічає агресивну сирену. З усіх солдатів виживає лише один глухий чоловік, який дуже зацікавлює міфічну дівчину

Голлівудсько-українська акторка Аліна Смоляр зіграла головну у третьому сезоні серіалу Netflix "Кохання, смерть та роботи". Про це зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram Епізод серіалу Jibaro, який зняв оскароносний режисер Альберто М'єльго, номінований на Еммі. За сюжетом, загін лицарів зустрічає агресивну сирену. З усіх солдатів виживає лише один глухий чоловік, який дуже зацікавлює міфічну дівчину. "Це були незвичайні зйомки для мене, але вкрай цікаві. Вражає розвиненість технологій у кіноіндустрії, ідея та режисерське бачення Альберто. Ми одразу порозумілися, і весь знімальний процес відбувся рекордно швидко", - зізналася українка. За словами Смоляр, образ Золотої Жінки був зібраний на основі фольклору з різних куточків світу. Таким чином, режисери хотіли наділити її красою, яка засліплює людину.

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