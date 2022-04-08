LIFESTYLE ВІДЕОЗа сюжетом, загін лицарів зустрічає агресивну сирену. З усіх солдатів виживає лише один глухий чоловік, який дуже зацікавлює міфічну дівчинуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українська акторка зіграла головну роль у серіалі від Netflix
Голлівудсько-українська акторка Аліна Смоляр зіграла головну у третьому сезоні серіалу Netflix "Кохання, смерть та роботи".
Про це зірка розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Епізод серіалу Jibaro, який зняв оскароносний режисер Альберто М'єльго, номінований на Еммі.
За сюжетом, загін лицарів зустрічає агресивну сирену. З усіх солдатів виживає лише один глухий чоловік, який дуже зацікавлює міфічну дівчину.
"Це були незвичайні зйомки для мене, але вкрай цікаві. Вражає розвиненість технологій у кіноіндустрії, ідея та режисерське бачення Альберто. Ми одразу порозумілися, і весь знімальний процес відбувся рекордно швидко", - зізналася українка.
За словами Смоляр, образ Золотої Жінки був зібраний на основі фольклору з різних куточків світу. Таким чином, режисери хотіли наділити її красою, яка засліплює людину.
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