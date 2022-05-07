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Українська делегація вперше взяла участь у параді на День незалежності США у Вашингтоні

Коли у нас розпочалася війна 24 лютого, і коли ми разом зі Сполученими Штатами підняли наше стратегічне партнерство на абсолютно новий рівень, коли США сьогодні є фактично нашими братами й сестрами, які пліч-о-пліч допомагають нам у цій боротьбі, ми просто не могли не взяти участі в цьому параді. Тому вважаємо, що це дуже важливо
Море синьо-жовтих кольорів і вишиванок під спів символічної "Червоної калини" та гасел "Слава Україні!" в гучномовець, а також постійні оплески глядачів, які вийшли на центральні вулиці Вашингтона.
Українська делегація вперше взяла участь у параді на День незалежності США у Вашингтоні Фото: Ярослав Довгопол, Укрінформ
Так виглядав дебют Української колони на параді до Дня незалежності США, який відбувся в понеділок, передає Укрінформ.
 
Колону сформували Посольство України у США, танцювальний ансамбль "Карпатія", організації United Help Ukraine, "Українські активісти США" (USUA), "Українські Американські ветерани" та інші.
 
 
 
Українська делегація вперше взяла участь у параді до Дня незалежності США/Фото: Ярослав Довгопол, Укрінформ
 
"Коли у нас розпочалася війна 24 лютого, і коли ми разом зі Сполученими Штатами підняли наше стратегічне партнерство на абсолютно новий рівень, коли США сьогодні є фактично нашими братами й сестрами, які пліч-о-пліч допомагають нам у цій боротьбі, ми просто не могли не взяти участі в цьому параді. Тому вважаємо, що це дуже важливо",- зауважила в коментарі агентству посол України в США Оксана Маркарова.
 
 
Вона пояснила, що День незалежності для США – це момент, коли американці щороку знову й знову згадують про цінності, за які вони боролися під час формування своєї нації, які були прописані в Декларації про незалежність 1776 року, і які Америка продовжує відстоювати щодня.
 
"Це ті цінності, за які зараз Україна бореться проти російської агресії, тому це наш акт солідарності з американськими сестрами й братами, а також наша подяка їм за те, що в цій боротьбі вони дуже міцно нас підтримують",- додала Оксана Маркарова.
 
Полковник Армії США у відставці, член організації "Українські Американські ветерани" Аскольд Мосейчук, який разом із побратимами пройшов в Українській колоні, зі свого боку, зауважив, що ставиться до участі в параді із гордістю.
 
"Оскільки ми всі є українського походження, ми пишаємося пам’яттю нашої Батьківщини, наших батьків, дідів і прадідів. Ми виступаємо за те, щоби підтримати Україну в її нинішній боротьбі проти вторгнення росії", - зауважив Аскольд Мосейчук.
 
Він підкреслив, що участь у параді в Вашингтоні в складі української групи – це своєрідний жест підтримки всіх українців.
 
За словами президентки благодійної організації "Українські активісти США" Надії Шапоринської, участь в американському параді для української громади - "це дуже велика честь". Вона розповіла, що активісти її організації практично цілодобово забезпечують підтримку України від початку війни, і вже спрямували сотні тисяч доларів на закупівлю медичного обладнання й препаратів, а також на всіляку іншу підтримку українських лікарень. Крім того, USUA влаштовують постійні акції під Білим домом із закликами посилити допомогу Україні, а також ще більше покарати росію.
 
"Один із наших головних меседжів, який ми виголошуємо перед Білим домом – оголосити росію державою – спонсором тероризму, оскільки те, що відбувається в Україні є геноцидом та воєнними злочинами проти народу України та геноцидом української культури", - підкреслила Надія Шапоринська.
 
Як зазначила президентка організації United Help Ukraine Марина Байдюк, участь Української колони в параді, а також привітна й дуже тепла реакція американців свідчать про міцний взаємний зв’язок.
 
"Ми хочемо показати американському народу, що ми – разом з ними, що українці насправді вболівають за те, що відбувається в Америці. Вони (люди в Україні – ред.) навіть зараз передають нам вітання, і я насправді сьогодні отримала багато вітань від хлопців з передової, які вітають нашу організацію і всіх американців з Днем незалежності", - зауважила Марина Байдюк.
 
Вона підкреслила, що головний меседж Української колони – це вдячність американцям за підтримку, яку вони надали, особливо впродовж останніх місяців. За її словами, хоча нинішнього року Україна вперше приєдналася до параду в Вашингтоні, це точно відбувається не в останнє.
 
Сполучені Штати 4 липня відзначають національне свято – День Незалежності. У Вашингтоні й багатьох інших містах США у цей день проходять паради за участі запрошених оркестрів, представників громад, спортивної спільноти, місцевих та національних зірок, представників інших країн.
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05 07 2022 10:43
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