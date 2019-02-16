Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників

У навчальному центрі "Десна" відбулися випробування нового радіокомплексу, який зможе блокувати роботу будь-яких безпілотних літальних апаратів.

Радіокомплекс передбачає блокування роботи дронів цивільного та війського застосування, виконаний у формі стрілецької зброї, повідомили у прес-службі навчального центру.

"Комплекс блокує усі види дронів на дистанції до 1200 метрів включно, здатен перекривати усі канали телеметрії, GPS-навігації та управління. Якщо дрон потрапить у зону опромінення даного пристрою - втратить керованість", - зазначили у навчальному центрі.

Комплекс розроблено та вироблено в Україні, уточнили у "Десні".

Також, в ЗСУ показали БТР "Буцефал", який випробували в зоні ООС. "Буцефал" – повнопривідний восьмиколісний бронетранспортер, розроблений в Україні Харківським конструкторським бюро з машинобудування і виготовляється на заводі імені Малишева.