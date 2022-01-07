Український борщ внесли до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО

Перемога у війні за борщ – наша. Сьогодні, 1 липня, на 5-му позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням МКІП було внесено елемент "Культура приготування українського борщу" до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони

Культуру приготування українського борщу внесли до переліку об’єктів нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомив у Телеграмі міністр культури Олександр Ткаченко.

"Перемога у війні за борщ – наша. Сьогодні, 1 липня, на 5-му позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням МКІП було внесено елемент "Культура приготування українського борщу" до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони", - написав він.

Як зазначили в Мінкульті, члени Комітету в рішенні відзначили, що "елемент виконує функцію соціальної інтеграції та згуртованості, яка служить об'єднанню народу України, незалежно від віку, статі чи походження. В цьому сенсі елемент демонструє важливу роль нематеріальної культурної спадщини під час збройних конфліктів та надзвичайних ситуацій".

"Битва за борщ була розпочата ще до війни. І скільки б Маша Захарова не розповідала, що "книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати" і взагалі наш борщ - це "прояв екстремізму та нацизму", цей "прояв екстремізму" тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО", - зазначив Ткаченко.

В Мінкульті нагадують, що зважаючи на загрози українській культурній спадщині через російську агресію, МКІП звернувся до Секретаріату ЮНЕСКО з проханням перенести раніше подану номінацію до Списку термінової охорони ЮНЕСКО.