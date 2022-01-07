CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОКультуру приготування українського борщу внесли до переліку об’єктів нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український борщ внесли до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО
Перемога у війні за борщ – наша. Сьогодні, 1 липня, на 5-му позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням МКІП було внесено елемент "Культура приготування українського борщу" до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони
Фото: justlviv.it
Про це повідомив у Телеграмі міністр культури Олександр Ткаченко.
"Перемога у війні за борщ – наша. Сьогодні, 1 липня, на 5-му позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням МКІП було внесено елемент "Культура приготування українського борщу" до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони", - написав він.
Як зазначили в Мінкульті, члени Комітету в рішенні відзначили, що "елемент виконує функцію соціальної інтеграції та згуртованості, яка служить об'єднанню народу України, незалежно від віку, статі чи походження. В цьому сенсі елемент демонструє важливу роль нематеріальної культурної спадщини під час збройних конфліктів та надзвичайних ситуацій".
"Битва за борщ була розпочата ще до війни. І скільки б Маша Захарова не розповідала, що "книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати" і взагалі наш борщ - це "прояв екстремізму та нацизму", цей "прояв екстремізму" тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО", - зазначив Ткаченко.
В Мінкульті нагадують, що зважаючи на загрози українській культурній спадщині через російську агресію, МКІП звернувся до Секретаріату ЮНЕСКО з проханням перенести раніше подану номінацію до Списку термінової охорони ЮНЕСКО.
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