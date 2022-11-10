Українці за добу зібрали 352 мільйони на покупку дронів-камікадзе RAM II UAV

Українці за добу задонатили на дрони-камікадзе RAM II UAV 352 млн гривень замість 100 млн запланованих.

Про це у Facebook повідомляє Благодійний Фонд Сергія Притули.

"Українці, дякуємо. 352 млн гривень ви задонатили на дрони-камікадзе RAM II UAV за добу і зібрали у кілька разів суму більшу, ніж ми очікували. Планка для закупки дронів стояла у 100 млн грн. А завдяки тому, що українці вміють правильно трансформувати свою лють у конструктивне русло, бавовни буде багато! Бо будуть дрони, і не лише вони", - йдеться в пості.

У відео, опублікованому у Фейсбуці, Притула зазначив, що планувалося законтрактувати 50 ударних дронів-камікадзе і взяти три "наземки" до них, що коштувало би близько 100 млн грн.

"Сам комплекс виглядає як 10 пташок і "наземка". Ми хотіли підготувати три групи, щоб коли ці пташечки по 10 штук вистрілюються, потім ще одна партія слідувала... Весь цей кейс мав обійтися приблизно в 100 млн грн. І ми поставили собі цю планку, не знаючи, назбираємо чи ні", - поінформував Притула.

Водночас він підкреслив, що наразі перед Фондом постало важливе завдання - правильно й раціонально використати зібрані гроші.

"Як ви зрозуміли, ми збираємося використати їх не на шкарпетки, а на "бавовну", - підкреслив засновник фонду.

Волонтер Сергій Стерненко додав, що цей збір демонструє провал стратегії залякування українців, до якої вдалася рф.

"росіяни розраховували на нашу паніку, на те що ми будемо хотіти здатися чи припинити свій спротив - а ми з вами зібрали кошти на те, щоб цих окупантів ставало менше", - сказав він.

Голова благодійного фонду Сергій Притула та волонтер Сергій Стерненко відкрили "великий збір на помсту" в понеділок, 10 жовтня, після масованої ракетної атаки росіян.

RAM ІІ UAV – це сучасний безпілотник - баражуючий боєприпас на базі українського БпЛА "Лелека-100".

Його виробляють спільними зусиллями та за підтримки цілого консорціуму українських компаній, зокрема таких як CDET (спеціалізується на оборонних і радіоелектронних технологіях), Ukrainian Armor (науково-виробнича компанія в сфері ВПК), Neo Tech (військові технології), Ukroboronprom (стратегічний виробник озброєння та військової техніки), Spectechnoexport (сприяє розвитку ВПК та залученню технологій) та інших виробників і постачальників.