В Атлантичному океані поряд з авіаносцем США підірвали майже 20-тонну бомбу. Вибух призвів до землетрусу

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил США, зазначає "Громадське".

Так звані шокові випробування відбулися 18 червня. Таким чином перевіряли здатність корабля витримувати бойові умови, зокрема детонацію боєприпасів поблизу.

Випробування відбувалися приблизно за 160 кілометрів від узбережжя штату Флорида. Внаслідок вибуху в місті Понс-Інлет Геологічна служба США зафіксувала землетрус магнітудою у 3,9 бала.

Вибух майже 20-тонної бомби неподалік авіаносця США, 18 червня 2021 року

Фото: U.S. Navy

У ВМС заявили, що Gerald R. Ford успішно пройшов випробування. Там також запевнили, що дотримувалися протоколів для гарантування безпеки цивільним громадянам та вимог для зменшення впливу на морських тварин.

Gerald R. Ford завдовжки у 333 метри та заввишки у 77 метрів, його тоннажність становить 100 тисяч тонн. Після завершення усіх вибухових випробувань пізніше цього літа авіаносець упродовж шести місяців будуть модернізувати та ремонтувати перед тим, як введуть в експлуатацію.