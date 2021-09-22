ВІДЕООбстріл автомобіля першого помічника Президента Сергія Шефіра мав на меті вбивство посадовця.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В автомобіль стріляли, щоб убити Шефіра – Монастирський
Хочу наголосити, що метою цього злочину було не налякати, а саме вбити першого помічника Президента України. Але команду Президента не налякати. Ті реформи, які були початі, у тому числі по боротьбі з організованою злочинністю, будуть продовжені
Фото: Ukrinform
Про це на брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Хочу наголосити, що метою цього злочину було не налякати, а саме вбити першого помічника Президента України. Але команду Президента не налякати. Ті реформи, які були початі, у тому числі по боротьбі з організованою злочинністю, будуть продовжені", - наголосив Монастирський.
Він додав, що якби автомобіль зупинився відразу після обстрілу, "наслідки були б однозначно гірші".
"Те, що водій виїхав із зони обстрілу, було фактором, який урятував життя (людям в автомобілі - ред.)", - переконаний міністр.
За його словами, перед госпіталізацією водій Шефіра показав правоохоронцям місце, звідки вівся обстріл, що дало змогу слідчим оперативно провести огляд місця подій і провести необхідні слідчі дії.
Перший помічник Президента Сергій Шефір розповів журналістам деталі нападу.
"Пам'ятаю, що їхали. Раптом сталися постріли, поранили водія. Водій молодець, поїхав далі. Прискорився трохи. Було спекотно. Я подзвонив у поліцію. Правоохоронні органи спрацювали ефективно", - сказав він.
За словами Шефіра, він зупинив на дорозі машину швидкої допомоги, яка проїжджала, і водія забрали. "Його життю нічого не загрожує. Він геройськи поводився", - зазначив посадовець.
Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що водій - 1963 року народження, він не є держслужбовцем.
За словами голови НПУ, попередньо постріли здійснені з автоматичної зброї калібру 7,62.
Клименко зауважив, що наразі невідомо, скільки людей брало участь у скоєнні злочину. Слідство розглядає всі версії щодо події.
Як повідомлялося, у Київській області 22 вересня обстріляли автомобіль першого помічника Президента Сергія Шефіра, його водій зазнав поранень.
За інформацією МВС, в автомобіль влучило понад 10 куль. Постріли буди здійснені з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.
За фактом обстрілу автомобіля першого помічника Президента відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією - замах на вбивство двох і більше осіб.
Поліція ввела у Київській області операцію "Перехоплення".
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