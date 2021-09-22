В автомобіль стріляли, щоб убити Шефіра – Монастирський

Хочу наголосити, що метою цього злочину було не налякати, а саме вбити першого помічника Президента України. Але команду Президента не налякати. Ті реформи, які були початі, у тому числі по боротьбі з організованою злочинністю, будуть продовжені

Обстріл автомобіля першого помічника Президента Сергія Шефіра мав на меті вбивство посадовця.

Про це на брифінгу заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу наголосити, що метою цього злочину було не налякати, а саме вбити першого помічника Президента України. Але команду Президента не налякати. Ті реформи, які були початі, у тому числі по боротьбі з організованою злочинністю, будуть продовжені", - наголосив Монастирський.

Він додав, що якби автомобіль зупинився відразу після обстрілу, "наслідки були б однозначно гірші".

"Те, що водій виїхав із зони обстрілу, було фактором, який урятував життя (людям в автомобілі - ред.)", - переконаний міністр.

За його словами, перед госпіталізацією водій Шефіра показав правоохоронцям місце, звідки вівся обстріл, що дало змогу слідчим оперативно провести огляд місця подій і провести необхідні слідчі дії.

Перший помічник Президента Сергій Шефір розповів журналістам деталі нападу.

"Пам'ятаю, що їхали. Раптом сталися постріли, поранили водія. Водій молодець, поїхав далі. Прискорився трохи. Було спекотно. Я подзвонив у поліцію. Правоохоронні органи спрацювали ефективно", - сказав він.

За словами Шефіра, він зупинив на дорозі машину швидкої допомоги, яка проїжджала, і водія забрали. "Його життю нічого не загрожує. Він геройськи поводився", - зазначив посадовець.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що водій - 1963 року народження, він не є держслужбовцем.

За словами голови НПУ, попередньо постріли здійснені з автоматичної зброї калібру 7,62.

Клименко зауважив, що наразі невідомо, скільки людей брало участь у скоєнні злочину. Слідство розглядає всі версії щодо події.

Як повідомлялося, у Київській області 22 вересня обстріляли автомобіль першого помічника Президента Сергія Шефіра, його водій зазнав поранень.

За інформацією МВС, в автомобіль влучило понад 10 куль. Постріли буди здійснені з лісу з автоматичної зброї по ходу руху автомобіля.

За фактом обстрілу автомобіля першого помічника Президента відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією - замах на вбивство двох і більше осіб.

Поліція ввела у Київській області операцію "Перехоплення".