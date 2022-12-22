В Білому домі Зеленський і Байден дали спільну пресконференцію
22 грудня 2022, 07:55
Фото: Укрінформ
Президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден після проведення двосторонньої зустрічі в Білому домі вийшли на спільну пресконференцію.
Захід транслювалася онлайн на офіційному YouTube каналі Білого дому
Лідери держав обговорюють підсумки переговорів, які відбулися в середу. Крім того, Президенти матимуть змогу відповісти на запитання журналістів.
Президент України Володимир Зеленський у середу перебуває з офіційним візитом у Сполучених Штатах. Крім зустрічі з главою Білого дому, він також планує виступити на спільному засіданні обох палат Конгресу США та провести кілька двосторонніх зустрічей.