В Іспанії добудували найвищий житловий будинок у ЄС. Його зводили 17 років

Intempo складається з двох веж, які об'єднані спільним блоком на рівні верхніх поверхів

У курортному іспанському місті Бенідорм добудували 187-метровий житловий будинок Intempo, який має 47 поверхів.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Громадське".

Так, Intempo складається з двох веж, які об'єднані спільним блоком на рівні верхніх поверхів. Ще однією перевагою нового будинку є найпотужніший ліфт в Іспанії, який зі швидкістю 4,2 метра за секунду може піднятися на верхній поверх усього за 52 секунди.

Вартість на житло у цьому будинку стартує від 257 тисяч євро. У верхній частині Intempo за деякі квартири доведеться заплатити близько 2 мільйонів євро.

Хоч у туристичних містах вкладатися у нерухомість ризиковано, оскільки кількість туристів може різко впасти, 100 із 256 квартир Intempo купили ще на етапі попереднього продажу.

Будівля розташована у частині міста, де відпочивають багаті туристи. Під час будівництва в Intempo кілька разів змінювався власник.

Зокрема, фонд SVPGlobal, який є теперішнім власником будівлі, заплатив 60 мільйонів євро лише на покриття боргів хмарочоса. А загалом Intempo будували 17 років.

Читайте також: Іспанія з 7 червня прийматиме вакцинованих туристів з-за меж ЄС