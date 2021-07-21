В Іспанії добудували найвищий житловий будинок у ЄС. Його зводили 17 років
Про це пише The Guardian, повідомляє "Громадське".
Так, Intempo складається з двох веж, які об'єднані спільним блоком на рівні верхніх поверхів. Ще однією перевагою нового будинку є найпотужніший ліфт в Іспанії, який зі швидкістю 4,2 метра за секунду може піднятися на верхній поверх усього за 52 секунди.
Вартість на житло у цьому будинку стартує від 257 тисяч євро. У верхній частині Intempo за деякі квартири доведеться заплатити близько 2 мільйонів євро.
Хоч у туристичних містах вкладатися у нерухомість ризиковано, оскільки кількість туристів може різко впасти, 100 із 256 квартир Intempo купили ще на етапі попереднього продажу.
Будівля розташована у частині міста, де відпочивають багаті туристи. Під час будівництва в Intempo кілька разів змінювався власник.
Зокрема, фонд SVPGlobal, який є теперішнім власником будівлі, заплатив 60 мільйонів євро лише на покриття боргів хмарочоса. А загалом Intempo будували 17 років.
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