В Івано-Франківську хочуть відкрити школи і дитсадки незважаючи на карантин "Ми прийняли рішення, що протягом двох тижнів у нас будуть канікули"

В Івано-Франківську планують дозволити роботу шкіл і дитячих садів, незважаючи на те, що місто залишилося в "червоній зоні" карантину. Відповідне рішення хочуть прийняти в понеділок, 7 вересня.

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Про це на брифінгу заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає РБК - Україна. Роботу шкіл і дитячих садів планують дозволити з 13 вересня. "Ми прийняли рішення, що протягом двох тижнів у нас будуть канікули. Але довше часу, очевидно, ми не можемо працювати без дитячих садків і шкіл. Тому в понеділок чекайте відповідних рішень", - сказав Марцінків. Нагадаємо, що 4 вересня в Україні 130 951 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.

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