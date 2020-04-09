Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я ВІДЕО

В Івано-Франківську хочуть відкрити школи і дитсадки незважаючи на карантин

"Ми прийняли рішення, що протягом двох тижнів у нас будуть канікули"
В Івано-Франківську планують дозволити роботу шкіл і дитячих садів, незважаючи на те, що місто залишилося в "червоній зоні" карантину. Відповідне рішення хочуть прийняти в понеділок, 7 вересня.
В Івано-Франківську хочуть відкрити школи і дитсадки незважаючи на карантин freepik.com

Про це на брифінгу заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає РБК - Україна.

Роботу шкіл і дитячих садів планують дозволити з 13 вересня.

"Ми прийняли рішення, що протягом двох тижнів у нас будуть канікули. Але довше часу, очевидно, ми не можемо працювати без дитячих садків і шкіл. Тому в понеділок чекайте відповідних рішень", - сказав Марцінків.

Нагадаємо, що 4 вересня в Україні 130 951 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 09 2020 16:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

Кава, сік чи звичайна вода — як у спеку врятуватися від спраги?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.