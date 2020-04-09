ЗДОРОВ'Я ВІДЕОВ Івано-Франківську планують дозволити роботу шкіл і дитячих садів, незважаючи на те, що місто залишилося в "червоній зоні" карантину. Відповідне рішення хочуть прийняти в понеділок, 7 вересня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Івано-Франківську хочуть відкрити школи і дитсадки незважаючи на карантин
"Ми прийняли рішення, що протягом двох тижнів у нас будуть канікули"
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Про це на брифінгу заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає РБК - Україна.
Роботу шкіл і дитячих садів планують дозволити з 13 вересня.
"Ми прийняли рішення, що протягом двох тижнів у нас будуть канікули. Але довше часу, очевидно, ми не можемо працювати без дитячих садків і шкіл. Тому в понеділок чекайте відповідних рішень", - сказав Марцінків.
Нагадаємо, що 4 вересня в Україні 130 951 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 2761 летальний, 60 613 пацієнтів одужали.
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