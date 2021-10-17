CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОУ торговому центрі Z у східному Шароні в суботу сталася сильна пожежа, в результаті якої обвалилася частина будівлі, троє осіб постраждали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Ізраїлі горів торговельний центр, є постраждалі
Пожежні бригади затрималися в дорозі через труднощі під'їзду до будівлі. Другий поверх торгового центру повністю згорів, і обвалилася частина стін і дах
Фото: rotter
Про це повідомляє портал Israel Info.
Згідно з повідомленням Пожежної служби, займання сталося на другому поверсі, де розташовані офіси. З центру були негайно евакуйовані сотні відвідувачів, яких у суботній день було дуже багато.
Пожежні бригади затрималися в дорозі через труднощі під'їзду до будівлі. Другий поверх торгового центру повністю згорів, і обвалилася частина стін і дах.
На місці знаходяться 25 пожежних машин. До 15:00 працівники Пожежної служби почали обрушувати стіни, що палали, за допомогою технічних засобів.
Від чадного газу постраждали двоє осіб, яким не знадобилася госпіталізація. Ще одна особа отримала поранення, коли намагалася допомогти пожежникам.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
17 10 2021 12:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Міс Україна Всесвіт 2021: стало відомо, хто переміг
- ФОТО Біля узбережжя Болгарії затонуло судно з отруйним вантажем карбаміду
- ФОТО Частково закрите метро Рима і скасовані авіарейси: в Італії триває транспортний страйк