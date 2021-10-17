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В Ізраїлі горів торговельний центр, є постраждалі

Пожежні бригади затрималися в дорозі через труднощі під'їзду до будівлі. Другий поверх торгового центру повністю згорів, і обвалилася частина стін і дах
У торговому центрі Z у східному Шароні в суботу сталася сильна пожежа, в результаті якої обвалилася частина будівлі, троє осіб постраждали.
В Ізраїлі горів торговельний центр, є постраждалі Фото: rotter
Про це повідомляє портал Israel Info.
 
Згідно з повідомленням Пожежної служби, займання сталося на другому поверсі, де розташовані офіси. З центру були негайно евакуйовані сотні відвідувачів, яких у суботній день було дуже багато.
 
Пожежні бригади затрималися в дорозі через труднощі під'їзду до будівлі. Другий поверх торгового центру повністю згорів, і обвалилася частина стін і дах.
 
 
На місці знаходяться 25 пожежних машин. До 15:00 працівники Пожежної служби почали обрушувати стіни, що палали, за допомогою технічних засобів.
 
Від чадного газу постраждали двоє осіб, яким не знадобилася госпіталізація. Ще одна особа отримала поранення, коли намагалася допомогти пожежникам.
 
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17 10 2021 12:28
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