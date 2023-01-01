В Києві затримано чоловіка, який запускав салюти на Подолі. Йому загрожує 5 років в'язниці
01 січня 2023, 14:43
Фото: РБК-Україна
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти у Подільському районі. За це йому загрожує п'ять років в'язниці
Про це повідомляє прес-служба поліції.
За інформацією правоохоронців, близько опівночі надійшло декілька повідомлень від громадян про те, що у Подільському районі невідомі запускають салюти. Згодом відео із феєрверками з'явилося і в багатьох Telegram-каналах.
Поліцейські встановили, що феєрверки запускались у житловому дворі на вулиці Костянтинівській.
"З місця події слідчі вилучили використану пускову установку. У ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили ймовірного підозрюваного та провели у його квартирі обшук", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили кришку від використаного феєрверка, а 47-річного киянина затримали в порядку ст. 208 ККУ.
Наразі по даному факту вже розпочато кримінальне провадження за ст. 296 ККУ - хуліганство. Фігуранту загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.
Нагадаємо, що два дні тому Поліція попередила про покарання за салюти у новорічну ніч: реакція буде миттєвою.