CУСПІЛЬСТВО ВІДЕООчільник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив звільнення селища Високопілля Херсонської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Офісі президента підтвердили звільнення Високопілля
Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце
Фото: t.me/voynareal
Про це Андрій Єрмак написав у Telegram.
Єрмак опублікував історичне фото встановлення українського прапора на будівлі селищної лікарні Високопілля та лаконічно підтвердив його деокупацію.
"Крок за кроком", - написав Єрмак.
Радниця Єрмака Дар'я Зарівна у Facebook також підтвердила, що на фото — прапор над лікарнею на вулиці Гагаріна у смт Високопілля, де мешкали її бабуся та дідусь.
Додамо, що президент Володимир Зеленський під час засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що "українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву".
"Вихідних на війні немає. Тримаємо постійний зв'язок з тими, хто на фронті. Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце", – зазначив Зеленський за результатами засідання Ставки.
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04 09 2022 20:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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