В Офісі президента підтвердили звільнення Високопілля

Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив звільнення селища Високопілля Херсонської області.

Про це Андрій Єрмак написав у Telegram.

Єрмак опублікував історичне фото встановлення українського прапора на будівлі селищної лікарні Високопілля та лаконічно підтвердив його деокупацію.

"Крок за кроком", - написав Єрмак.

Радниця Єрмака Дар'я Зарівна у Facebook також підтвердила, що на фото — прапор над лікарнею на вулиці Гагаріна у смт Високопілля, де мешкали її бабуся та дідусь.

Додамо, що президент Володимир Зеленський під час засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що "українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву".

"Вихідних на війні немає. Тримаємо постійний зв'язок з тими, хто на фронті. Подробиць не розповідатиму, але українські прапори повертаються туди, де мають бути по праву. А окупантам на нашій землі не місце", – зазначив Зеленський за результатами засідання Ставки.