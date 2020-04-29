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В Україні покажуть освітній серіал "Цифрові гроші"

"30 квітня Мінцифра спільно з Національним банком України і Приватбанком презентує новий освітній серіал про цифрові гроші"
Міністерство цифрової трансформації України анонсувало презентацію нового освітнього серіалу на платформі "Дія.Цифрова освіта".
В Україні покажуть освітній серіал "Цифрові гроші" Фото: pravda.com.ua

Про це відомство повідомляє у Telegram, передає Укрінформ.

"30 квітня Мінцифра спільно з Національним банком України і Приватбанком презентує новий освітній серіал про цифрові гроші", - зазначається в повідомленні.

У відомстві додали, що серіал відповість на такі питання:

- як використовувати кредитні кошти без сплати відсотків?

- як потроху відкладати гроші на депозит?

- як сплачувати комунальні послуги, поповнити рахунок чи переказати гроші на картку іншій особі, не виходячи з будинку?

- як використовувати смартфон чи розумний годинник замість гаманця?

- які основні правила використання картки, що допоможуть уникнути неприємних ситуацій?

enlightened Як повідомлялося, до кінця року у Мінцифри планує запустити понад 20 освітніх серіалів enlightened

Нагадаємо, що український стартап "Штрафи UA" додав оновлення до свого однойменного додатку. За допомогою цього застосунка водії можуть перевірити наявність штрафів за порушення правил дорожнього рух і навіть його оплатити.

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29 04 2020 16:00
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