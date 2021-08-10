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В японському зоопарку народилася пара великих панд-близнюків

Близнюків назвали Сяо Сяо та Лей Лей. Вона також додала, що, якщо поєднати їхні імена, це означатиме "вести у майбутнє зі світлого світанку"
У зоопарку японської столиці Токіо велика панда Шин Шин народила пару близнюків.
В японському зоопарку народилася пара великих панд-близнюків Фото: Kyodo
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kyodo News. 
 
Народження двох малюків сталося ще 23 червня цього року.
 
 
За словами губернатора Токіо Юріко Койке, близнюків назвали Сяо Сяо та Лей Лей. Вона також додала, що, якщо поєднати їхні імена, це означатиме "вести у майбутнє зі світлого світанку".
 
Зоопарк планує дозволити публіці побачити панд уже з січня наступного року.
 
Зазначається, що мати Шин Шин та батько Рі Рі вже "виховують" 4-річну доньку Сіанг Сіанг.
 
Як повідомлялося, у зоопарку китайського міста Чунцин велика панда на кличку Хаоці народила різностатевих близнюків.
 
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08 10 2021 15:43
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