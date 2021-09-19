В Юпітер врізався невідомий космічний об'єкт
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Sience Alert.
Увечері 13 вересня астрономи-аматори з Бразилії та Німеччини зафіксували яскравий спалах, який, ймовірно, став наслідком зіткнення невідомого космічного об'єкта з Юпітером.
На думку дослідників, цей об'єкт може бути невеликою кометою чи астероїдом розміром близько ста метрів.
У разі підтвердження зіткнення це буде восьмою "ударною" подією, що спостерігали на Юпітері після зіткнення комети Шумейкер-Леві 9 у 1994 році, яка розпалася через припливні сили Юпітера.
Як зазначає видання, достовірно невідомо, як часто Юпітер стикається з чимось великим або досить швидким, щоб викликати ударний спалах, видимий із Землі, але вважається, що це відбувається досить часто - десь від 20 до 60 разів на рік.
Юпітер великий і має величезне гравітаційне поле, яке прискорює метеорити для створення набагато більш енергетичних подій, ніж відчувають люди на Землі.
Нагадаємо, що вчені NASA розкрили таємницю високих температур на Юпітері
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