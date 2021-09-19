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В Юпітер врізався невідомий космічний об'єкт

На думку дослідників, цей об'єкт може бути невеликою кометою чи астероїдом розміром близько ста метрів
Астрономи-аматори зафіксували новий випадок зіткнення Юпітера з невідомим космічним тілом.
В Юпітер врізався невідомий космічний об Фото: з вільних джерел

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Sience Alert.

Увечері 13 вересня астрономи-аматори з Бразилії та Німеччини зафіксували яскравий спалах, який, ймовірно, став наслідком зіткнення невідомого космічного об'єкта з Юпітером.

На думку дослідників, цей об'єкт може бути невеликою кометою чи астероїдом розміром близько ста метрів.

У разі підтвердження зіткнення це буде восьмою "ударною" подією, що спостерігали на Юпітері після зіткнення комети Шумейкер-Леві 9 у 1994 році, яка розпалася через припливні сили Юпітера.

Як зазначає видання, достовірно невідомо, як часто Юпітер стикається з чимось великим або досить швидким, щоб викликати ударний спалах, видимий із Землі, але вважається, що це відбувається досить часто - десь від 20 до 60 разів на рік.

Юпітер великий і має величезне гравітаційне поле, яке прискорює метеорити для створення набагато більш енергетичних подій, ніж відчувають люди на Землі.

Нагадаємо, що вчені NASA розкрили таємницю високих температур на Юпітері

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19 09 2021 15:33
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