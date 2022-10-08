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Вакарчук та Coldplay вперше виконали "Обійми" на підтримку України

Війна триває. Ми її переможемо, а потім разом побудуємо новий, мирний світ
Український артист Святослав Вакарчук 9 липня на концерті в Брюсселі заспівав свій хіт разом з легендарною групою Coldplay.
Вакарчук та Coldplay вперше виконали "Обійми" на підтримку України Фото: instagram.com/coldplay
Легендарний британський рок-гурт Coldplay на чолі з Крісом Мартіном вкотре підтримав Україну. Музиканти заспівали разом із лідером гурту Океан Ельзи Святославом Вакарчуком українську пісню Обійми. Відео з'явилося у мережі.
 
 
Виступ відбувся у рамках туру Coldplay на концерті у Брюсселі, столиці Бельгії.
 
Там на стадіоні King Baudouin Stadium до музикантів зненацька приєднався Вакарчук.
 
У музичному супроводі Coldplay українець виконав свій ліричний трек. У цей час вся зала підспівувала йому в унісон.
 
"Війна триває. Ми її переможемо, а потім разом побудуємо новий, мирний світ", - сказав Вакарчук перед виступом.
 
Крім того, гітарист британської групи вийшов на сцену з синьо-жовтим прапором на знак підтримки нашої країни.
 
Нагадаємо, що місяць тому гурт Coldplay заспівав пісню "Обійми" з українським вуличним музикантом Романом Панченком. Також британська група під час концерту заспівала з дитячим колективом з Дніпра. А тепер цю ж пісню Coldplay виконали з її автором Святославом Вакарчуком з групи "Океан Ельзи".

 

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10 08 2022 14:13
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