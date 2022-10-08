LIFESTYLE ВІДЕОУкраїнський артист Святослав Вакарчук 9 липня на концерті в Брюсселі заспівав свій хіт разом з легендарною групою Coldplay.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вакарчук та Coldplay вперше виконали "Обійми" на підтримку України
Війна триває. Ми її переможемо, а потім разом побудуємо новий, мирний світ
Фото: instagram.com/coldplay
Легендарний британський рок-гурт Coldplay на чолі з Крісом Мартіном вкотре підтримав Україну. Музиканти заспівали разом із лідером гурту Океан Ельзи Святославом Вакарчуком українську пісню Обійми. Відео з'явилося у мережі.
Виступ відбувся у рамках туру Coldplay на концерті у Брюсселі, столиці Бельгії.
Там на стадіоні King Baudouin Stadium до музикантів зненацька приєднався Вакарчук.
У музичному супроводі Coldplay українець виконав свій ліричний трек. У цей час вся зала підспівувала йому в унісон.
"Війна триває. Ми її переможемо, а потім разом побудуємо новий, мирний світ", - сказав Вакарчук перед виступом.
Крім того, гітарист британської групи вийшов на сцену з синьо-жовтим прапором на знак підтримки нашої країни.
Нагадаємо, що місяць тому гурт Coldplay заспівав пісню "Обійми" з українським вуличним музикантом Романом Панченком. Також британська група під час концерту заспівала з дитячим колективом з Дніпра. А тепер цю ж пісню Coldplay виконали з її автором Святославом Вакарчуком з групи "Океан Ельзи".
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 08 2022 14:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Українська акторка зіграла головну роль у серіалі від Netflix
- ВІДЕО Океан Ельзи презентували нову пісню "Квіти мінних зон"
- ВІДЕО На Житомирщині зняли фільм про Лесю Українку
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"