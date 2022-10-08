Вакарчук та Coldplay вперше виконали "Обійми" на підтримку України

Війна триває. Ми її переможемо, а потім разом побудуємо новий, мирний світ

Український артист Святослав Вакарчук 9 липня на концерті в Брюсселі заспівав свій хіт разом з легендарною групою Coldplay.

Легендарний британський рок-гурт Coldplay на чолі з Крісом Мартіном вкотре підтримав Україну. Музиканти заспівали разом із лідером гурту Океан Ельзи Святославом Вакарчуком українську пісню Обійми. Відео з'явилося у мережі.

Виступ відбувся у рамках туру Coldplay на концерті у Брюсселі, столиці Бельгії.

Там на стадіоні King Baudouin Stadium до музикантів зненацька приєднався Вакарчук.

У музичному супроводі Coldplay українець виконав свій ліричний трек. У цей час вся зала підспівувала йому в унісон.