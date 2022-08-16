Вчені відтворили звуки комахи, яку не бачили вже 150 років

Також вчені мають докази, що ця комаха була живою ще з юрського періоду. Тому експерти припускають, що зараз вона живе в середовищі, де немає кажанів

Дослідники сподіваються, що її співи можна буде використовувати для пошуку комахи в дикій природі.

Вчені відтворили спів комахи Prophalangopsis obscura, яку востаннє бачили у 1869 році. Вона схожа на цвіркуна. Про це повідомляє Natural History Museum.

Зазначається, що Prophalangopsis obscura має великі крила, тому легко долає велику відстань, але це робить її надзвичайно зручною та помітною мішенню для кажанів.

Також вчені мають докази, що ця комаха була живою ще з юрського періоду. Тому експерти припускають, що зараз вона живе в середовищі, де немає кажанів.

Щоб спробувати з'ясувати, де ще можуть жити ці види, британські вчені провели 3D-сканування крил комахи і створили їхню цифрову модель. Ці тварини видають звуки, потираючи лапками об крила. Як правило, самці використовують ці звуки для залучення самок у період розмноження.

Так відтворивши давно забутий звуковий ряд цього виду, дослідники сподіваються, що його можна буде використовувати для пошуку комах у дикій природі. Зокрема, експерти припускають, що вони можуть жити в Тибеті і Північній Індії. Там мають намір розставити акустичні приманки, які програватимуть звуки цих комах, щоб знайти можливих живих особин і краще їх дослідити.