Вчені виростили зі стовбурових клітин серце, розміром з кунжутне насіння

Науковці з Австрії у лабораторії змогли виростити зі стовбурових клітин масу, яка схожа на крихітне людське серце, розміром із кунжутне насіння.

Відповідне дослідження опублікували у журналі Cell, повідомляє "Громадське".

Раніше у лабораторії вже вдавалося виростити серцеподібні органи, але не методом впливу на стовбурові клітини. Так, вчені впливали на стовбурові клітини за допомогою шести сигнальних шляхів, які відповідають за розвиток серця у людського ембріона.

Внаслідок зовнішнього впливу на стовбурові клітини, вони розвивалися і під наглядом вчених створювали серцеподібний орган. За допомогою такого методу раніше науковцям вдалося виростити органи, схожі на очі та кишківник.

Уже через тиждень вирощування у лабораторії дослідники помітили, як маса клітин сформувалася у тривимірну структуру, яка може битися ритмічно. Серцеподібний орган також мав одну камеру і міг через неї переганяти рідину.

Серце людини є першим органом, яким формується в ембріоні, проте науковці досі достеменно не знають, як цей орган розвивається. Без цього розуміння вчені також не можуть з'ясувати, чому виникають певні вади серця та захворювання, як їх краще лікувати.

Австрійські дослідники вважають, що їхнє штучне серце допоможе зрозуміти, як людське серце формується на початковому етапі розвитку. Вони вважають, що їхня модель серця допоможе вивчити, чому виникають захворювання, а також дослідити безпечність та ефективність ліків перед тим, як відправляти їх на клінічні випробування.

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