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Великий сніг у Стамбулі: чиновникам дали відпустки, студентів відправили на канікули - фото, відео

Для боротьби з насідками снігопадів у провінції Стамбул задіяно понад 18 тисяч особового складу та 5,2 тисячі одиниць техніки
У Стамбулі у зв’язку із снігопадами відправили у адміністративну відпустку держслужбовців, а навчання у вищих навчальних закладах припинено до 31 січня.
Великий сніг у Стамбулі: чиновникам дали відпустки, студентів відправили на канікули - фото, відео Фото: Укрінформ

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву губернаторства Стамбула.

"Державні службовці, робітники та інший персонал 26 січня перебуватимуть в адміністративній відпустці, особи з обмеженими фізичними можливостями та вагітні з-поміж держслужбовців - до 28 січня... Заклади вищої освіти не працюють до 31 січня 2022 року", - поінформаувало губернаторство.

Сніг у Стамбулі / Фото надані Генконсульством України в Стамбулі

Сніг у Стамбулі / Фото надані Генконсульством України в Стамбулі

Для боротьби з насідками снігопадів у провінції Стамбул задіяно понад 18 тисяч особового складу та 5,2 тисячі одиниць техніки.

За інформацією Управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), загалом по країні станом на ранок до усунення наслідків снігопадів та надання допомоги громадянам залучено понад 81 тисячу особового складу, 27,3 тисячі одиниць техніки.

У 22 провінціях 24,6 тисячі громадян були розміщені в гостьових будинках і гуртожитках. Зі снігового полону визволили 9,4 тисячі людей.

Мешканців районів, де спостерігаються снігопади, закликають залишатися вдома та дотримуватися обмежень.

Зранку у середу було повідомлено про поступове поновлення роботи аеропортів, але в аеропорту «Стамбул», як видно на онлайн-табло, рейси досі скасовані. Через аеропорт «Сабіха Гьокчен» рейси здіснюються, але частина з них затримується, деякі скасовують.

Нагадаємо, що у курортній провінції Анталія вперше за останні 29 років випав сніг. Снігопад триває, очікується, що висота снігового покриву в окремих районах досягне 20 см.

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26 01 2022 17:50
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