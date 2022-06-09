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Верховний Суд остаточно заборонив діяльність "Партії Шарія"

Сьогодні, 6 вересня, Верховний Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Партії Шарія й залишив без змін рішення суду першої інстанції про заборону цієї політсили.
Верховний Суд остаточно заборонив діяльність "Партії Шарія"
Про це повідомляє Рух Чесно.
 
Це перше рішення найвищої судової інстанції на апеляційну скаргу партії щодо заборони. У вересні розглядатиметься ще 6 апеляційних скарг інших партій заборонених рішеннями Восьмого апеляційного адміністративного суду.
 

Партія просила суд скасувати рішення першої інстанції про свою заборону і прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позову Мін’юсту щодо заборони Партії Шарія. Зі свого боку Мін’юст просив відмовити апелянту і залишити в силі рішення суду першої інстанції яким заборонено Партію Шарія.
 
Таким чином, "Партія Шарія" – це перша партія, якій остаточно заборонена діяльність в судовому порядку. Що стосується її формального лідера Анатолія Шарія, то 16 лютого 2021 року СБУ оголосило йому підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян.
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06 09 2022 18:49
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