ПОЛІТИКА ВІДЕОСьогодні, 6 вересня, Верховний Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Партії Шарія й залишив без змін рішення суду першої інстанції про заборону цієї політсили.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Верховний Суд остаточно заборонив діяльність "Партії Шарія"
Про це повідомляє Рух Чесно.
Це перше рішення найвищої судової інстанції на апеляційну скаргу партії щодо заборони. У вересні розглядатиметься ще 6 апеляційних скарг інших партій заборонених рішеннями Восьмого апеляційного адміністративного суду.
Партія просила суд скасувати рішення першої інстанції про свою заборону і прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позову Мін’юсту щодо заборони Партії Шарія. Зі свого боку Мін’юст просив відмовити апелянту і залишити в силі рішення суду першої інстанції яким заборонено Партію Шарія.
Таким чином, "Партія Шарія" – це перша партія, якій остаточно заборонена діяльність в судовому порядку. Що стосується її формального лідера Анатолія Шарія, то 16 лютого 2021 року СБУ оголосило йому підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян.
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06 09 2022 18:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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