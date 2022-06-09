Верховний Суд остаточно заборонив діяльність "Партії Шарія"

Сьогодні, 6 вересня, Верховний Суд залишив без задоволення апеляційну скаргу Партії Шарія й залишив без змін рішення суду першої інстанції про заборону цієї політсили.

Про це повідомляє Рух Чесно.

Це перше рішення найвищої судової інстанції на апеляційну скаргу партії щодо заборони. У вересні розглядатиметься ще 6 апеляційних скарг інших партій заборонених рішеннями Восьмого апеляційного адміністративного суду.

Партія просила суд скасувати рішення першої інстанції про свою заборону і прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позову Мін’юсту щодо заборони Партії Шарія. Зі свого боку Мін’юст просив відмовити апелянту і залишити в силі рішення суду першої інстанції яким заборонено Партію Шарія.

Таким чином, "Партія Шарія" – це перша партія, якій остаточно заборонена діяльність в судовому порядку. Що стосується її формального лідера Анатолія Шарія, то 16 лютого 2021 року СБУ оголосило йому підозру за статтею про державну зраду і порушення рівноправності громадян.