Вінницю затопило: Наслідки негоди: ФОТО, ВІДЕО

Знеструмлено населені пункти в області. У місті не працює електричний транспорт, автомобілі буквально пливуть по деяких дорогах

Через циклон, який прийшов в Україну, у Вінниці вчора ввечері пройшла злива з сильними поривами вітру: в місті повалені дерева, затоплені вулиці, електричний транспорт зупинений.

У місті утворилися пробки, сталося кілька аварій. Також повідомляється, що кілька населених пунктів повністю знеструмлені, від удару блискавки загорівся будинок, повідомляє місцеве видання Veжа.

У міськраді зливу назвали "аномальною". Незважаючи на очистку зливних колодязів, міські мережі не справляються з обсягами води. Бригади комунального підприємства управління розчищають колодязі, в які вода заносить сміття, гілки, каміння і навіть автомобільні номерні знаки.

За прогнозом Укргідрометцентру, дощі з грозами продовжаться у Вінниці і сьогодні до кінця дня.

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