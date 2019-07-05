CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОЧерез циклон, який прийшов в Україну, у Вінниці вчора ввечері пройшла злива з сильними поривами вітру: в місті повалені дерева, затоплені вулиці, електричний транспорт зупинений.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вінницю затопило: Наслідки негоди: ФОТО, ВІДЕО
Знеструмлено населені пункти в області. У місті не працює електричний транспорт, автомобілі буквально пливуть по деяких дорогах
У місті утворилися пробки, сталося кілька аварій. Також повідомляється, що кілька населених пунктів повністю знеструмлені, від удару блискавки загорівся будинок, повідомляє місцеве видання Veжа.
У міськраді зливу назвали "аномальною". Незважаючи на очистку зливних колодязів, міські мережі не справляються з обсягами води. Бригади комунального підприємства управління розчищають колодязі, в які вода заносить сміття, гілки, каміння і навіть автомобільні номерні знаки.
За прогнозом Укргідрометцентру, дощі з грозами продовжаться у Вінниці і сьогодні до кінця дня.
Читайте також: Карпати засипає снігом
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 05 2019 15:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО "Обливаний" понеділок у Львові. "Дісталось" і меру Садовому, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- ФОТО Журі World Press Photo оголосило переможців 2019 року
- Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнесВідома сімейна пара вже давно мріяла про власний заклад
- #МоваНаЧасі: що передбачає ухвалений закон про українську мовуПояснюємо чому та чим важливий законопроект №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної"