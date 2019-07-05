Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО ВІДЕО

Вінницю затопило: Наслідки негоди: ФОТО, ВІДЕО

Знеструмлено населені пункти в області. У місті не працює електричний транспорт, автомобілі буквально пливуть по деяких дорогах
Через циклон, який прийшов в Україну, у Вінниці вчора ввечері пройшла злива з сильними поривами вітру: в місті повалені дерева, затоплені вулиці, електричний транспорт зупинений.
Вінницю затопило: Наслідки негоди: ФОТО, ВІДЕО

У місті утворилися пробки, сталося кілька аварій. Також повідомляється, що кілька населених пунктів повністю знеструмлені, від удару блискавки загорівся будинок, повідомляє місцеве видання Veжа.

У міськраді зливу назвали "аномальною". Незважаючи на очистку зливних колодязів, міські мережі не справляються з обсягами води. Бригади комунального підприємства управління розчищають колодязі, в які вода заносить сміття, гілки, каміння і навіть автомобільні номерні знаки.

За прогнозом Укргідрометцентру, дощі з грозами продовжаться у Вінниці і сьогодні до кінця дня.

Читайте також: Карпати засипає снігом

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 05 2019 15:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнес

Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнес

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.