ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі Кораблі ледь уникли зіткнення

Військово-морські сили США і Росії звинуватили один одного в небезпечних маневрах в Філіппінському морі в п'ятницю, 7 червня.

ВМС США повідомили, що американському ракетному крейсеру USS Chancellorsville довелося зманеврувати, щоб уникнути зіткнення з російським есмінцем класу "Удалий". Прес-служба Тихоокеанського флоту Росії поінформувала про схожий інцидент. Росіяни стверджують, що USS Chancellorsville рухався паралельним курсом з російським протичовневим кораблем "Адмірал Виноградов" класу "Удалий", а потім раптово змінив напрямок і пройшов всього в 50 метрах від "Адмірала Виноградова". Щоб уникнути зіткнення, російський корабель нібито був змушений екстрено зманеврувати. ВМС США звинуватили російський корабель в "небезпечному і непрофесійному маневрі". BREAKING: #USNavy has released video of #USSChancellorsville being forced to maneuver to avoid collision, after #Russian destroyer Udaloy I made an unsafe and unprofessional approach in the Phillippine Sea, June 7th. (2/2) pic.twitter.com/bM9ZHuYSUM — U.S. Navy (@USNavy) 7 июня 2019 г. Нагадаємо, що в Росії попередили, що військова присутність США в Чорному морі лише посилить напруженість.

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