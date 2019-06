ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі

ВМС США повідомили, що американському ракетному крейсеру USS Chancellorsville довелося зманеврувати, щоб уникнути зіткнення з російським есмінцем класу "Удалий".

Прес-служба Тихоокеанського флоту Росії поінформувала про схожий інцидент.

Росіяни стверджують, що USS Chancellorsville рухався паралельним курсом з російським протичовневим кораблем "Адмірал Виноградов" класу "Удалий", а потім раптово змінив напрямок і пройшов всього в 50 метрах від "Адмірала Виноградова".

Щоб уникнути зіткнення, російський корабель нібито був змушений екстрено зманеврувати.

ВМС США звинуватили російський корабель в "небезпечному і непрофесійному маневрі".

BREAKING: #USNavy has released video of #USSChancellorsville being forced to maneuver to avoid collision, after #Russian destroyer Udaloy I made an unsafe and unprofessional approach in the Phillippine Sea, June 7th. (2/2) pic.twitter.com/bM9ZHuYSUM