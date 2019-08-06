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ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі

Кораблі ледь уникли зіткнення
Військово-морські сили США і Росії звинуватили один одного в небезпечних маневрах в Філіппінському морі в п'ятницю, 7 червня.
ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі

ВМС США повідомили, що американському ракетному крейсеру USS Chancellorsville довелося зманеврувати, щоб уникнути зіткнення з російським есмінцем класу "Удалий".

Прес-служба Тихоокеанського флоту Росії поінформувала про схожий інцидент.

Росіяни стверджують, що USS Chancellorsville рухався паралельним курсом з російським протичовневим кораблем "Адмірал Виноградов" класу "Удалий", а потім раптово змінив напрямок і пройшов всього в 50 метрах від "Адмірала Виноградова".

Щоб уникнути зіткнення, російський корабель нібито був змушений екстрено зманеврувати.

ВМС США звинуватили російський корабель в "небезпечному і непрофесійному маневрі".

 

Нагадаємо, що в Росії попередили, що військова присутність США в Чорному морі лише посилить напруженість.

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08 06 2019 14:48
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