ВІДПОЧИНОК ВІДЕОУряд Великої Британії опублікував відео відвідування прем'єр-міністром Борисом Джонсоном навчального полігону, де навчаються українські військові.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Ви зможете перемогти": Джонсон відвідав українських військових на полігоні у Британії
Велика Британія має намір зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відбивати російську агресію
Фото: з вільних джерел
"Цього тижня я відвідав українські війська, які проходять навчання у британських збройних силах у Північному Йоркширі. Велика Британія має намір зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відбивати російську агресію", - йдеться у підписі до відео.
На кадрах можна побачити, як Джонсон перебуває разом із групою, яка відпрацьовує вуличні бої. Британський прем'єр кидає навчальну гранату, займає позицію за великокаліберним кулеметом та приміряє протитанковий комплекс NLAW.
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23 07 2022 14:51 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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