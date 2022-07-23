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"Ви зможете перемогти": Джонсон відвідав українських військових на полігоні у Британії

Велика Британія має намір зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відбивати російську агресію
Уряд Великої Британії опублікував відео відвідування прем'єр-міністром Борисом Джонсоном навчального полігону, де навчаються українські військові.
"Ви зможете перемогти": Джонсон відвідав українських військових на полігоні у Британії Фото: з вільних джерел

"Цього тижня я відвідав українські війська, які проходять навчання у британських збройних силах у Північному Йоркширі. Велика Британія має намір зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відбивати російську агресію", - йдеться у підписі до відео.

На кадрах можна побачити, як Джонсон перебуває разом із групою, яка відпрацьовує вуличні бої. Британський прем'єр кидає навчальну гранату, займає позицію за великокаліберним кулеметом та приміряє протитанковий комплекс NLAW.

 

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23 07 2022 14:51
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