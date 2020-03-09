Виготовлена за участю України ракета Vega вивела на орбіту десятки супутників
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ДП “КБ “Південне” ім М. Янгеля” у Фейсбук.
“3 вересня о 04:51:10 за київським часом з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся 15-й успішний пуск європейської ракети-носія (РН) легкого класу Vega. В рамках програми Європейського космічного агентства під назвою Small Spacecraft Mission Service (SSMS) ракета-носій Vega вивела на сонячно-синхронну орбіту 53 мікро- та наносупутників: 7 мікросупутників вагою від 15 кг до 150 кг та 46 кубсатів. Ці космічні апарати, які належать 21 організації з 13 країн, призначені для обслуговування різних програм, включаючи спостереження за Землею, телекомунікації, науку, технології та освіту”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ДП «КБ «Південне» розробило у цьому проєкті блок маршового двигуна (БМД) РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня РН Vega, а серійно виготовили на ДП «ВО Південний машинобудівний завод».
Як стверджують спеціалісти, відмінною особливістю БМД РД-843 є можливість багаторазового запуску під час польоту (до 5 включень), завдяки чому забезпечується розведення супутників на різні орбіти. Зараз тривають роботи з покращення характеристик двигуна з метою розширення діапазону виведених корисних навантажень.
Нагадаємо, що британські вчені створили штучний інтелект, який проаналізував дані з телескопа "Кеплер" та зміг відкрити 50 нових екзопланет.
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