Виготовлена за участю України ракета Vega вивела на орбіту десятки супутників

“3 вересня о 04:51:10 за київським часом з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся 15-й успішний пуск європейської ракети-носія (РН) легкого класу Vega"

У Французькій Гвіані відбувся успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega, виготовленої за участю України.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ДП “КБ “Південне” ім М. Янгеля” у Фейсбук.

“3 вересня о 04:51:10 за київським часом з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся 15-й успішний пуск європейської ракети-носія (РН) легкого класу Vega. В рамках програми Європейського космічного агентства під назвою Small Spacecraft Mission Service (SSMS) ракета-носій Vega вивела на сонячно-синхронну орбіту 53 мікро- та наносупутників: 7 мікросупутників вагою від 15 кг до 150 кг та 46 кубсатів. Ці космічні апарати, які належать 21 організації з 13 країн, призначені для обслуговування різних програм, включаючи спостереження за Землею, телекомунікації, науку, технології та освіту”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ДП «КБ «Південне» розробило у цьому проєкті блок маршового двигуна (БМД) РД-843, який використовується у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня РН Vega, а серійно виготовили на ДП «ВО Південний машинобудівний завод».

Як стверджують спеціалісти, відмінною особливістю БМД РД-843 є можливість багаторазового запуску під час польоту (до 5 включень), завдяки чому забезпечується розведення супутників на різні орбіти. Зараз тривають роботи з покращення характеристик двигуна з метою розширення діапазону виведених корисних навантажень.

Нагадаємо, що британські вчені створили штучний інтелект, який проаналізував дані з телескопа "Кеплер" та зміг відкрити 50 нових екзопланет.