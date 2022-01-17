Виверження вулкана в Тихому океані: хвилі від цунамі дісталися Антарктиди
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр у Фейсбуці.
"Вранці 15 січня у південній частині Тихого океану відбулося потужне виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай. Стовп попелу сягнув понад 20 км у висоту й накрив основний острів Королівства Тонго. Попередньо індекс експлозивності (VEI), за яким вимірюють силу виверження, оцінюють в 5 балів (максимальний). Виверження Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай супроводжувалося землетрусами магнітудою 5-5,8 та цунамі, хвилі якого дійшли… навіть до Антарктиди. Так, 15 січня о 17-й годині UTC на станції "Академік Вернадський", розташованій за більш як 7800 км від місця виверження, наші вчені зафіксували хвилі, викликані вулканом", - йдеться у повідомленні.
Метеоролог 26-ї УАЕ Олександр Надточій зазначив, що хвиля дійшла до станції висотою 60 см, і це з урахуванням того, що акваторії вкриті суцільною кригою.
Більше того, були зафіксовані "стрибки" атмосферного тиску, які відображені на відповідному графіку. Адже "потужний вибух вулкану можна порівняти з відкриттям пляшки шампанського".
"В момент виверження біля жерла поширюється вибухова хвиля, яка в міру зниження енергії через кілька десятків кілометрів перетворюється на звукову, а через сотні і тисячі км переходить у коливання атмосферного тиску, яке і вловлюють чутливі датчики. До речі, такі ж атмосферні зміни були зареєстровані і в Україні, і навіть на Алясці", - додають в НАНЦ.
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