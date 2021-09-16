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Xiaomi представила "розумні" окуляри

Xiaomi Smart Glasses мають можливість робити світлини завдяки своїй камері у 5 Мп. Ба більше, окуляри також зможуть відображати повідомлення та сповіщення, здійснювати дзвінки, показувати різні мапи та перекладати текст в реальному часі перед очима користувачів
Китайська компанія Xiaomi представила власні "розумні" окуляри Xiaomi Smart Glasses.
Xiaomi представила "розумні" окуляри Фото: TechCrunch
Про це повідомляє TechCrunch.
 
 
Вага пристрою дорівнює всього 51 грам.
 
Xiaomi Smart Glasses мають можливість робити світлини завдяки своїй камері у 5 Мп. Ба більше, окуляри також зможуть відображати повідомлення та сповіщення, здійснювати дзвінки, показувати різні мапи та перекладати текст в реальному часі перед очима користувачів.
 
Самі ж окуляри працюють на операційній системі Android.
 
У компанії переконані, що Xiaomi Smart Glasses не будуть служити другим екраном для смартфона. Вони мають змогу стати повноцінною його заміною, адже можуть самостійно виконувати багато функцій як і смартфон.
 
Вартість одного екземпляра поки що невідома.
 
Як повідомлялося, американська компанія Facebook у співпраці з відомим брендом Ray-Ban випустили "розумні" окуляри Ray-Ban Stories.
 
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16 09 2021 12:59
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