ТЕХНОЛОГІЇ ВІДЕОКитайська компанія Xiaomi представила власні "розумні" окуляри Xiaomi Smart Glasses.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Xiaomi представила "розумні" окуляри
Xiaomi Smart Glasses мають можливість робити світлини завдяки своїй камері у 5 Мп. Ба більше, окуляри також зможуть відображати повідомлення та сповіщення, здійснювати дзвінки, показувати різні мапи та перекладати текст в реальному часі перед очима користувачів
Фото: TechCrunch
Про це повідомляє TechCrunch.
Вага пристрою дорівнює всього 51 грам.
Xiaomi Smart Glasses мають можливість робити світлини завдяки своїй камері у 5 Мп. Ба більше, окуляри також зможуть відображати повідомлення та сповіщення, здійснювати дзвінки, показувати різні мапи та перекладати текст в реальному часі перед очима користувачів.
Самі ж окуляри працюють на операційній системі Android.
У компанії переконані, що Xiaomi Smart Glasses не будуть служити другим екраном для смартфона. Вони мають змогу стати повноцінною його заміною, адже можуть самостійно виконувати багато функцій як і смартфон.
Вартість одного екземпляра поки що невідома.
Як повідомлялося, американська компанія Facebook у співпраці з відомим брендом Ray-Ban випустили "розумні" окуляри Ray-Ban Stories.
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16 09 2021 12:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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