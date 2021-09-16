Xiaomi представила "розумні" окуляри

Xiaomi Smart Glasses мають можливість робити світлини завдяки своїй камері у 5 Мп. Ба більше, окуляри також зможуть відображати повідомлення та сповіщення, здійснювати дзвінки, показувати різні мапи та перекладати текст в реальному часі перед очима користувачів

Китайська компанія Xiaomi представила власні "розумні" окуляри Xiaomi Smart Glasses.

Вага пристрою дорівнює всього 51 грам.

Xiaomi Smart Glasses мають можливість робити світлини завдяки своїй камері у 5 Мп. Ба більше, окуляри також зможуть відображати повідомлення та сповіщення, здійснювати дзвінки, показувати різні мапи та перекладати текст в реальному часі перед очима користувачів.

Самі ж окуляри працюють на операційній системі Android.

У компанії переконані, що Xiaomi Smart Glasses не будуть служити другим екраном для смартфона. Вони мають змогу стати повноцінною його заміною, адже можуть самостійно виконувати багато функцій як і смартфон.

Вартість одного екземпляра поки що невідома.

Як повідомлялося, американська компанія Facebook у співпраці з відомим брендом Ray-Ban випустили "розумні" окуляри Ray-Ban Stories.