Як захистити літніх людей під час пандемії коронавірусу? Під час поширення коронавірусної хвороби особливо піклуйтеся про літніх людей

Під час пандемії COVID-19 в особливій групі ризику – люди похилого віку. Згідно з дослідженням китайських вчених, смертність від коронавірусної інфекції людей за 80 років складала майже 15%. В той час як у людей віком від 10 до 39 років – 0,4%.

Фото: з відкритих джерел

Під час поширення коронавірусної хвороби особливо піклуйтеся про літніх людей. По можливості сходіть замість них у магазин і залиште пакунки перед дверима. Частіше дзвоніть їм та цікавтеся самопочуттям. Мінімізуйте особисті контакти. Попросіть рідних похилого віку дотримуватисьх таких рекомендацій, це допоможе уберегти їхнє здоров’я та життя. Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine

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