ВІДЕОПід час пандемії COVID-19 в особливій групі ризику – люди похилого віку. Згідно з дослідженням китайських вчених, смертність від коронавірусної інфекції людей за 80 років складала майже 15%. В той час як у людей віком від 10 до 39 років – 0,4%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Як захистити літніх людей під час пандемії коронавірусу?
Під час поширення коронавірусної хвороби особливо піклуйтеся про літніх людей
Фото: з відкритих джерел
Під час поширення коронавірусної хвороби особливо піклуйтеся про літніх людей. По можливості сходіть замість них у магазин і залиште пакунки перед дверима. Частіше дзвоніть їм та цікавтеся самопочуттям. Мінімізуйте особисті контакти. Попросіть рідних похилого віку дотримуватисьх таких рекомендацій, це допоможе уберегти їхнє здоров’я та життя.
Джерело : офіційний канал МОЗ у соціальний мережі телеграм https://t.me/COVID19_Ukraine
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