Які маски кращі: порівняльне відео Який обрати найкращий варіант для того, щоб убезпечити себе від захворення на COVID-19

Під пандемії смертельно небезпечної хвороби потрібно пам'ятати про особистий захист і захист близьких. Найбільш популярний захист від коронавірусу – це маска.

Фото: з вільних джерел

В умовах пандемії COVID-19 слідкувати за гігієною вкрай важливо, зокрема носити маску, аби не лише захистити себе від зараження, а й запобігти поширенню інфекції, у випадку, якщо ви є носієм коронавірусу. Журналісти 24 каналу зробили порівняльну характеристику всіх захисних масок: респіратор з клапаном;

тканинна маска (саморобна);

одноразова медична;

багаторазова;

марлева пов'язка. Дивіться відео, щоб дізнатися яка маска краще захистить Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.

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