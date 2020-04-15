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Які маски кращі: порівняльне відео

Який обрати найкращий варіант для того, щоб убезпечити себе від захворення на COVID-19
Під пандемії смертельно небезпечної хвороби потрібно пам'ятати про особистий захист і захист близьких. Найбільш популярний захист від коронавірусу – це маска.
Які маски кращі: порівняльне відео Фото: з вільних джерел

В умовах пандемії COVID-19 слідкувати за гігієною вкрай важливо, зокрема носити маску, аби не лише захистити себе від зараження, а й запобігти поширенню інфекції, у випадку, якщо ви є носієм коронавірусу.

Журналісти 24 каналу зробили порівняльну характеристику всіх захисних масок:

  • респіратор з клапаном;
  • тканинна маска (саморобна);
  • одноразова медична;
  • багаторазова;
  • марлева пов'язка.

Дивіться відео, щоб дізнатися яка маска краще захистить

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.

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15 04 2020 16:40
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