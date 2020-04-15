CУСПІЛЬСТВО ВІДЕОПід пандемії смертельно небезпечної хвороби потрібно пам'ятати про особистий захист і захист близьких. Найбільш популярний захист від коронавірусу – це маска.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Які маски кращі: порівняльне відео
Який обрати найкращий варіант для того, щоб убезпечити себе від захворення на COVID-19
Фото: з вільних джерел
В умовах пандемії COVID-19 слідкувати за гігієною вкрай важливо, зокрема носити маску, аби не лише захистити себе від зараження, а й запобігти поширенню інфекції, у випадку, якщо ви є носієм коронавірусу.
Журналісти 24 каналу зробили порівняльну характеристику всіх захисних масок:
- респіратор з клапаном;
- тканинна маска (саморобна);
- одноразова медична;
- багаторазова;
- марлева пов'язка.
Дивіться відео, щоб дізнатися яка маска краще захистить
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали.
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