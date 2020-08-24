Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО ВІДЕО

Яким був день 24 серпня 1991 року

Як це свято проходило перший раз?
24 серпня 1991 року під Верховною Радою було людно. А згодом над її куполом уперше замайорів синьо-жовтий прапор.
Яким був день 24 серпня 1991 року Фото: gettyimages.com

У той день депутати проголосили незалежність української держави, чим дали початок новітній історії країни.

День Незалежності України тепер - державне свято. Але як він проходив найперший раз?

Пропонуємо поглянути на ті історичні події за допомогою кадрів, наданих ВВС News Україна Центрального державного кінофотофоноархіву

Над відео працював Роман Лебедь.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 08 2020 11:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

"Нова еліта" пропонує проведення оффлайн зустрічей: чесного і відкритого, сміливого діалогу віч-на-віч

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.