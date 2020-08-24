Яким був день 24 серпня 1991 року

Як це свято проходило перший раз?

24 серпня 1991 року під Верховною Радою було людно. А згодом над її куполом уперше замайорів синьо-жовтий прапор.

У той день депутати проголосили незалежність української держави, чим дали початок новітній історії країни.

День Незалежності України тепер - державне свято. Але як він проходив найперший раз?

Пропонуємо поглянути на ті історичні події за допомогою кадрів, наданих ВВС News Україна Центрального державного кінофотофоноархіву

Над відео працював Роман Лебедь.