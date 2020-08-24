CУСПІЛЬСТВО ВІДЕО24 серпня 1991 року під Верховною Радою було людно. А згодом над її куполом уперше замайорів синьо-жовтий прапор.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Яким був день 24 серпня 1991 року
Як це свято проходило перший раз?
Фото: gettyimages.com
У той день депутати проголосили незалежність української держави, чим дали початок новітній історії країни.
День Незалежності України тепер - державне свято. Але як він проходив найперший раз?
Пропонуємо поглянути на ті історичні події за допомогою кадрів, наданих ВВС News Україна Центрального державного кінофотофоноархіву
Над відео працював Роман Лебедь.
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24 08 2020 11:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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